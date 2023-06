Segnali dal centro della Via Lattea: la scoperta degli alieni?

Un ricercatore ritiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea possano essere attribuiti ad esseri extraterrestri. Questo è quanto comunicato da Salvo Privitera.

Nonostante da cinquanta anni cerchiamo gli esseri extraterrestri o indizi della loro presenza, non siamo ancora riusciti a trovarli. Una recente ricerca ha però rivelato che potremmo aver ricevuto i loro messaggi senza accorgercene. In un articolo pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal verrà spiegato in che modo.

Il punto di partenza sono i segnali radio provenienti dal nucleo della nostra galassia, generati dalle pulsar, una particolare tipologia di stelle. Tuttavia, gli esseri umani hanno sfruttato queste onde anche per tecnologie come i radar. I segnali si distinguono dallo sfondo di rumore radio generato dallo spazio e si rivelano un mezzo efficace per comunicare su lunghe distanze.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma in grado di individuare i modelli di frequenza ripetitivi, rivelando che tali gamme sono molto limitate: circa un decimo di quelle utilizzate dalle stazioni radio FM.

Il nostro studio ha esaminato l’efficienza energetica di una serie di impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su grandi distanze. Questa ricerca rappresenta il primo sforzo completo per condurre ricerche approfondite su questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, coautore dello studio.

Il nucleo della Via Lattea è molto popolato da stelle e pianeti che potrebbero ospitare vita. Per questo motivo, gli alieni potrebbero utilizzare larghezze di banda strette e schemi ripetitivi per farsi notare, in quanto queste combinazioni non si verificano naturalmente. Nonostante la prima ricerca non abbia dato risultati, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, il che migliorerà le ricerche in futuro.

