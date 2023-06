Segnali dal centro della Via Lattea: la scoperta degli alieni?

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea siano di origine aliena.

Nonostante stiamo cercando gli alieni da cinquanta anni, non abbiamo ancora trovato traccia di loro o di segnali che possano indicare la loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca ha rivelato che potremmo esserci persi i loro messaggi senza nemmeno accorgercene. Il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che spiega in che modo ciò potrebbe essere accaduto.

Tutto comincia con impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia. Questi impulsi vengono emessi dalle stelle chiamate pulsar e vengono utilizzati dagli esseri umani nelle tecnologie come i radar. Questi impulsi sono rilevati anche sullo sfondo del rumore radio dello spazio e possono essere usati per comunicare su lunghe distanze in modo efficace.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma informatico per individuare sequenze di frequenze ripetitive. Grazie a questo, hanno scoperto che tali sequenze sono molto limitate, rappresentando solo un decimo dell’ampiezza delle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM.

La nostra ricerca ha dimostrato che l’utilizzo di impulsi come metodo di comunicazione interstellare su lunghe distanze è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Questo studio rappresenta il primo tentativo completo di indagare in modo approfondito questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, uno dei coautori della ricerca.

La parte centrale della Via Lattea è ricca di stelle e pianeti che potrebbero essere abitati. Gli esseri alieni potrebbero rivelarsi utilizzando bande di frequenza strette e schemi ripetuti, cosa che sarebbe molto improbabile che accada naturalmente. Anche se gli scienziati non hanno trovato alcun segnale significativo nella loro prima ricerca, la loro tecnologia (che analizza 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti) contribuirà ad aumentare la precisione delle ricerche future.

I buchi neri e le forme celesti più enigmatiche sono oggetti molto intriganti, ma ci chiediamo quale sia la loro forma esatta.

