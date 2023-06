Segnali dal centro della Via Lattea: la scoperta degli alieni secondo uno scienziato

Un esperto sostiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena. Questa è l’affermazione di Salvo Privitera.

Da cinquanta anni a questa parte, la nostra ricerca degli alieni e dei segnali che possano attestare la loro presenza non ha ancora dato i suoi frutti. Tuttavia, una nuova scoperta suggerisce che potremmo aver già ricevuto dei messaggi alieni, senza esserne consapevoli. Uno studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal ci spiega in che modo.

Il centro della nostra galassia emette degli impulsi radio, noti come pulsar, che vengono utilizzati anche dagli esseri umani nelle tecnologie come i radar. Questi impulsi si distinguono dal rumore radio dello spazio e sono un ottimo mezzo di comunicazione a lunga distanza.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi. Hanno scoperto che queste sequenze di frequenza sono molto più basse rispetto a quelle utilizzate dalle stazioni radio FM, rappresentando solo un decimo della loro ampiezza.

Il nostro studio ha dimostrato che gli impulsi possono essere un modo molto efficiente per comunicare su distanze interstellari. La nostra ricerca è stata la prima a esaminare questi segnali in modo completo e approfondito. Vishal Gajjar del SETI Institute, uno dei coautori dello studio, ha affermato che questo lavoro ha permesso di fare luce sull’efficienza energetica di questi impulsi.

Nella zona centrale della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero rivelarsi usando larghezze di banda strette e schemi ripetuti, cosa che è molto improbabile che accada naturalmente. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora trovato nessun segnale, il loro algoritmo che esamina molti dati in poco tempo sarà utile per migliorare le ricerche in futuro.

I buchi neri e le forme celesti più enigmatiche sono oggetti di grande interesse nella scienza spaziale. Tuttavia, rimane ancora un mistero la loro forma.

