Segnali dal centro della Via Lattea: la scoperta degli alieni secondo uno scienziato.

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea siano di origine aliena.

Nonostante cerchiamo da 50 anni, non abbiamo ancora trovato tracce degli alieni o di segnali che possano indicarci la loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver ricevuto i loro messaggi senza accorgercene. Lo studio è stato pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal e spiega come.

Tutto inizia dai segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, emessi da stelle chiamate pulsar, che sono utilizzati anche a scopo tecnologico come nei radar. Questi segnali si distinguono dal rumore radio presente nello spazio e risultano essere un ottimo mezzo di comunicazione a lunga distanza per gli esseri umani.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitiva e hanno notato che tali gamme di frequenza sono molto limitate, solo un decimo rispetto alle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM.

Nella nostra ricerca abbiamo scoperto che gli impulsi possono essere un ottimo mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze, grazie alla loro notevole efficienza energetica. Si tratta del primo studio completo sul tema e il coautore Vishal Gajjar del SETI Institute lo definisce un grande sforzo di ricerca.

Il cuore della Via Lattea è ricco di stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero usare una particolare combinazione di larghezze di banda strette e schemi ripetuti per farsi notare, poiché questa combinazione è estremamente improbabile che si verifichi naturalmente. Anche se nella prima ricerca non è stato trovato alcun segnale rivelatore, l’algoritmo dei ricercatori, che analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, contribuirà a migliorare le future ricerche.

Gli oggetti celesti più enigmatici sono i buchi neri e ci si chiede quale sia la loro forma.

