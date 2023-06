Segnali dal centro della Via Lattea: potrebbero essere gli alieni? Lo studio della Cornell University rivela nuove possibilità di comunicazione interstellare.

Un esperto ha affermato che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena.

Nonostante la ricerca degli alieni sia in corso da cinquanta anni, non abbiamo ancora trovato tracce della loro esistenza o segnali che possano confermarla. Tuttavia, una recente indagine rivela che potremmo esserci persi i loro messaggi, nascosti proprio sotto il nostro naso. Questa scoperta è stata pubblicata il 30 maggio su The Astronomical Journal.

Tutto ha origine dai segnali radio provenienti dal cuore della nostra galassia, emessi da stelle chiamate pulsar, ma che vengono anche utilizzati dagli esseri umani nelle tecnologie come il radar. Questi segnali si distinguono dal rumore radio presente nello spazio e rappresentano un efficace mezzo di comunicazione a distanze elevate.

I professionisti presso l’Università di Cornell hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno scoperto che questi modelli sono molto limitati, pari a circa un decimo delle frequenze impiegate dalle stazioni radio FM comuni.

Il nostro studio ha esaminato l’efficacia degli impulsi come metodo di comunicazione interstellare su distanze estremamente grandi. La ricerca rappresenta il primo tentativo completo di analizzare a fondo questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore del progetto presso il SETI Institute.

La zona centrale della Via Lattea è caratterizzata dalla presenza di numerose stelle e pianeti potenzialmente abitabili da forme di vita aliene. Per questo motivo, utilizzando tecniche di analisi dei segnali radio, gli scienziati cercano di individuare eventuali pattern ripetitivi o frequenze particolari, che sarebbero difficilmente spiegabili con processi naturali. Nonostante finora non siano stati trovati segnali chiari, gli studiosi sono comunque ottimisti e credono che i loro algoritmi, capaci di analizzare grandi quantità di dati in breve tempo, possano contribuire a migliorare le future ricerche di vita extraterrestre.

