Segnali dal centro della Via Lattea: potrebbero essere gli alieni, secondo uno scienziato

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero provenire da forme di vita extraterrestri. Si tratta di un’affermazione che potrebbe suscitare grande interesse e dibatt

Da oltre cinquant’anni stiamo cercando segni di vita aliena, ma finora non abbiamo trovato alcuna traccia di loro o di eventuali segnali che possano confermare la loro esistenza. Una nuova ricerca, pubblicata il 30 maggio su The Astronomical Journal, suggerisce però che potremmo già avere ricevuto messaggi provenienti da loro, senza accorgercene. Scopriamo insieme in che senso.

Tutto ha inizio dai segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, generati da delle stelle chiamate pulsar. Questi segnali sono impiegati anche in tecnologie come i radar dall’uomo. Essi si distinguono dal rumore radio che riempie lo spazio, per cui sono un valido mezzo di comunicazione a lunga distanza.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di ripetizione delle frequenze e hanno notato che questi pattern sono molto limitati, corrispondenti a circa un decimo delle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM.

La ricerca condotta dal nostro studio ha evidenziato l’elevata efficienza energetica di una serie di impulsi utilizzati come mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Si tratta della prima analisi completa dedicata a questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute.

La zona centrale della Via Lattea è ricca di stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero utilizzare schemi ripetuti e frequenze di trasmissione strette per farsi notare, poiché queste combinazioni sono molto improbabili da generarsi naturalmente. Nonostante la prima ricerca effettuata non abbia rivelato alcun segnale alieno, l’algoritmo utilizzato (capace di analizzare 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti) potrà essere utile per migliorare le ricerche future.

