Segnali dal centro della Via Lattea: un indizio degli alieni?

Un ricercatore ha affermato che i segnali provenienti dal centro della nostra galassia potrebbero essere di origine aliena. Questo è quanto afferma Salvo Privitera.

Nonostante sia passato mezzo secolo dalla nostra ricerca, non abbiamo ancora trovato tracce degli alieni o segnali che possano confermare la loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver avuto a disposizione i loro messaggi senza accorgercene. In un recente studio pubblicato su The Astronomical Journal il 30 maggio, viene spiegato in che modo.

La fonte di tutto sono gli impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia, emessi da stelle chiamate pulsar. Tuttavia, questi impulsi vengono anche utilizzati volontariamente dagli esseri umani in diverse tecnologie, come i radar. Grazie alla loro capacità di distinguersi dal rumore radio presente nello spazio, gli impulsi rappresentano un modo efficace per comunicare su grandi distanze.

Gli specialisti della Cornell University hanno creato un programma informatico in grado di individuare i modelli di frequenza ripetitivi. Hanno notato che queste sequenze di frequenza sono molto limitate, pari a soli un decimo della grandezza delle frequenze che vengono utilizzate dalle stazioni radio FM.

Nel nostro studio abbiamo scoperto che gli impulsi possono essere un’efficiente forma di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Questa ricerca rappresenta il primo tentativo completo di analizzare in dettaglio questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore dello studio del SETI Institute.

La zona centrale della Via Lattea è densa di stelle e pianeti che potrebbero ospitare vita. Gli alieni, se volessero rivelarsi, potrebbero usare tecniche particolari come l’utilizzo di larghezze di banda strette e schemi ripetuti, che difficilmente si verificano naturalmente. I ricercatori hanno esaminato 1,5 milioni di campioni di dati in 30 minuti ma non hanno trovato alcun segnale significativo. Tuttavia, l’algoritmo utilizzato potrebbe essere utile per future ricerche.

