Sky e Netflix insieme: ultimi giorni per la super promo di Intrattenimento Plus!

C’è ancora la possibilità di approfittare dell’offerta imperdibile di Intrattenimento Plus, che permette di ottenere uno sconto per Netflix in collaborazione con Sky.

C’è una promozione offerta da Sky e Netflix che dura solo pochi giorni. Fino all’11 giugno 2023, è possibile acquistare il pacchetto Intrattenimento Plus a un prezzo molto vantaggioso rispetto al suo contenuto.

Fino al 11 giugno 2023, è possibile sottoscrivere un pacchetto a 14,90 euro al mese per 18 mesi. Il canone include non solo l’abbonamento a Netflix Base, con la possibilità di aggiornare il proprio piano pagando solo 4 euro in più al mese, ma anche il pacchetto Sky TV. Grazie a quest’ultimo, è possibile guardare "Call My Agent Italia", la serie TV Sky Original che svela i segreti del mondo dello spettacolo italiano.

Anche coloro che hanno già un abbonamento a Netflix possono partecipare alla promozione, ma non sarà possibile utilizzare il proprio vecchio profilo per accedere al servizio.

Sky ha deciso di offrire due promozioni anche per chi ama il cinema e il calcio: la prima prevede Sky TV, Netflix (piano Standard), Cinema e Paramount+ a soli 19,90 Euro al mese per 18 mesi invece di 48 Euro, mentre la seconda include Sky TV, Netflix (piano base) e Sky Sport a 24,90 Euro al mese per 18 mesi invece di 50 Euro.

Per avere tutte le informazioni necessarie, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web di Sky Italia.

