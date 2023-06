Snapdragon Summit 2023: Qualcomm annuncia il nuovo Snapdragon 8 Gen3 per smartphone Android di fascia alta del 2024

È stato annunciato ufficialmente il Snapdragon Summit 2023 di Qualcomm, con il rilascio previsto del processore Snapdragon 8 Gen3.

Sebbene Qualcomm non abbia ancora annunciato il suo nuovo processore Snapdragon 8+ Gen2, ha recentemente rivelato le date del suo prossimo evento, il Snapdragon Summit. È probabile che durante questo evento verrà presentato il nuovo processore Snapdragon 8 Gen3, che sarà utilizzato sui dispositivi Android di fascia alta a partire dal 2024.

Il Summit Snapdragon si terrà alle Hawaii, a Maui, dal 24 al 26 ottobre, come annunciato dalla Qualcomm tramite una nota stampa. Sorprendentemente, l’evento si svolgerà un mese prima del previsto, poiché il Summit Snapdragon del 2022 si è tenuto dal 14 al 17 novembre, anticipando di due settimane l’evento del 2021. L’annuncio del Summit di quest’anno è stato fatto all’inizio di giugno, mentre quello del 2022 è stato ufficializzato solo a metà luglio.

Il processore Snapdragon 8 Gen3 sarà rilasciato prima del previsto, permettendo ai partner di Qualcomm di utilizzarlo nei loro smartphone in uscita già in autunno. Poiché i produttori cinesi di smartphone Android spesso competono nel lancio del primo dispositivo con il nuovo SoC, non sorprenderebbe vedere un lancio anticipato per Xiaomi 14, OnePlus 12 e altri modelli simili, forse già a ottobre o novembre anziché a dicembre come l’anno scorso.

Secondo le voci, il prossimo Snapdragon 8 Gen3 avrà una nuova architettura che utilizzerà un diverso sistema di configurazione dei Core, passando dalla configurazione "1+2+2+3" a una "1+5+2". Questa nuova architettura includerà i nuovi Core Arm annunciati al Computex, come il Core Cortex-X4, 5 Core Cortex-A720 e 2 Core Cortex-A520. Inoltre, il nuovo Snapdragon 8 Gen3 dovrebbe includere una GPU Adreno 740 e 10 MB di cache L3.

Il prossimo processore Snapdragon 8 Gen3 sarà prodotto con la tecnologia N4P di TSMC a 4 nanometri. Con il modello SM-8650, ha ottenuto un punteggio di 2.563 in single-core e 7.256 in multi-core su GeekBench. Su AnTuTu, invece, ha raggiunto un punteggio complessivo di 1.712.271 punti, con 331.292 punti per la CPU e 853.295 punti per la GPU.

Qualcomm sta portando una rivoluzione nel mondo della realtà virtuale e di Windows, attraverso l’utilizzo di tecnologie come AR2, IA e CPU Oryon. Inoltre, ci sono altri contenuti altamente

I contenuti più popolari di Qualcomm.

EVERYEYE.it, un sito web creato da HIDEDESIGN S.R.L. nel 2001, è protetto dalla Partita Iva: 05619350720. Sono disponibili informazioni sullo staff, contatti, FAQ, etica e trasparenza, nonché immagini stock di Depositphotos. C’è anche la possibilità di lavorare con loro e sono fornite le informazioni sulla privacy, termini e condizioni, cancellazione del profilo e la politica dei cookies. Inoltre, è possibile gestire i propri cookies.

Puoi effettuare la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, accedi subito.

Il nome dell’utente.

Parola chi

Hai dimenticato la combinazione segreta per

Ti piacerebbe fare la registrazione?