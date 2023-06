Unieuro sconta del 25% il ventilatore smart Xiaomi per combattere il caldo estivo

Siete stufi del caldo? Unieuro ha deciso di scontare del 25% il ventilatore intelligente Xiaomi.

Il clima sta diventando imprevedibile e se sei stanco del caldo, potresti voler approfittare dello sconto offerto da Unieuro per un ventilatore smart di Xiaomi. Questo prodotto è in vendita a un prezzo conveniente e potrebbe essere una soluzione perfetta per affrontare le temperature estive.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei 119,99 euro di listino. Questo significa uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale.

Non è necessario fare complicati calcoli per capire che lo sconto è di 30 euro. In sostanza, è un’opportunità interessante per chi cerca un ventilatore e apprezza la tecnologia al punto da volerlo smart. Del resto, questi prodotti hanno sempre un certo fascino.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha delle caratteristiche particolari. È possibile controllarlo tramite l’applicazione Mi Home dal proprio smartphone, oppure attraverso l’assistente vocale di Google o Amazon Alexa. Ad esempio, è possibile regolare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 direttamente sull’app. Per maggiori informazioni sul prodotto, è possibile visitare il sito ufficiale di Xiaomi, dove sono spiegate nel dettaglio tutte le funzionalità del ventilatore.

