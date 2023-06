WinRAR e l’effetto del meme virale su Windows 11: gli utenti acquistano la licenza dopo l’annuncio di Microsoft

Il software WinRAR sta avendo un effetto virale grazie ai meme circolanti su Windows 11, e molti utenti stanno decidendo di acquistare la licenza. Questo è quanto ha riport

Pochi giorni fa, Microsoft ha comunicato che Windows 11 offrirà il supporto nativo ai file RAR, senza bisogno di scaricare programmi di terze parti come WinRAR. Questa novità ha fatto sorgere dubbi sull’utilità futura di WinRAR.

Neowin ha riportato che i responsabili della soluzione molto conosciuta hanno fatto una dichiarazione ufficiale sulla situazione tramite un tweet che è diventato virale. Questo tweet è stato pubblicato il 30 maggio del 2023 e ha già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa si tratta? Si parla del famoso meme "This is fine" (che significa "Tutto va bene"), dove un cane del webcomic Gunshow viene avvolto lentamente dalle fiamme, cercando di rimanere calmo. In sostanza, sembra esserci un po’ di preoccupazione nella casa di WinRAR.

Louise Cusworth del team vendite di WinRAR ha parlato della decisione di Microsoft ai microfoni di Neowin, dichiarando che l’azienda è onorata ma anche preoccupata. Essendo una piccola azienda, WinRAR teme il potere di una grande azienda internazionale multimiliardaria come Microsoft. Tuttavia, Cusworth ritiene che questa situazione potrebbe portare a sfide ma anche a potenziali vantaggi per WinRAR.

Pare che il nuovo supporto nativo di Windows 11 potrebbe limitarsi all’apertura dei file RAR e non includere le funzioni di compressione, lasciando così a programmi esterni come WinRAR il compito di comprimere i dati. Nonostante ciò, si nota un cambiamento in questa direzione e non sorprende che molti si chiedano quale sarà il destino di WinRAR, un programma che ha accompagnato numerosi utenti per molti anni.

Guardando il profilo Twitter di WinRAR in questi giorni, si può notare che molte persone stanno iniziando a pagare per il programma dopo aver completato la fase di prova gratuita che era ormai diventata un meme. C’è chi dichiara di usare WinRAR da 14 anni e che è giusto pagare per l’utilizzo. In generale, il web sta rispondendo alla sua maniera.

Il profilo Twitter di WinRAR ha pubblicato un tweet con tre bottiglie di champagne, accompagnato da un link.

