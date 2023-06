WinRAR: l’effetto del meme virale su Windows 11 fa aumentare gli acquisti della licenza

L’utilizzo di WinRAR ha avuto un impatto virale sul nuovo sistema operativo Windows 11, spingendo gli utenti ad acquistare la licenza del software. Questo è stato riportato da Andrea

Da poco Microsoft ha comunicato che Windows 11 supporterà i file RAR in modo nativo, senza dover utilizzare programmi di terze parti. Questa novità ha fatto sorgere alcune domande riguardo al futuro di WinRAR, il noto programma di compressione legato a questo formato di file.

Come riportato da Neowin, i responsabili della famosa soluzione hanno rilasciato un tweet che è diventato virale e ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter. Il tweet è stato pubblicato il 30 maggio 2023.

Di cosa si tratta? Si parla del famoso meme "This is fine" (che significa "Tutto va bene"), in cui un cane del fumetto online Gunshow viene circondato lentamente dalle fiamme mentre cerca di rimanere tranquillo. In effetti, sembra che ci sia un po’ di ansia nella casa di WinRAR.

Louise Cusworth, del reparto vendite di WinRAR, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla decisione di Microsoft. Ha affermato che l’azienda è stata onorata della decisione, ma allo stesso tempo, essendo una piccola azienda, è preoccupata per il potere di Microsoft, che è una grande azienda internazionale multimiliardaria. Tuttavia, Cusworth ha sottolineato che questa situazione potrebbe portare sia sfide che opportunità per WinRAR.

A quanto pare, il supporto nativo di Windows 11 si concentrerà solo sull’apertura dei file RAR, lasciando alle app di terze parti come WinRAR la funzione di compressione. Tuttavia, c’è un cambiamento in atto e non è sorprendente che molti si chiedano quale sarà il futuro del programma che ha accompagnato molti utenti per anni.

In questi giorni ho notato sul profilo Twitter di WinRAR che molte persone stanno iniziando a pagare per il programma, mettendo fine alla fase di prova gratuita che era diventata un meme a sé stante. Alcuni utenti hanno dichiarato che usano WinRAR da almeno 14 anni e che è giusto iniziare a pagare per il suo utilizzo. In sintesi, il Web sta rispondendo come al solito con le sue peculiarità.

