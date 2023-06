WinRAR: l’effetto del meme virale su Windows 11 porta gli utenti a pagare la licenza

L’effetto virale del meme su Windows 11 ha portato molti utenti ad acquistare la licenza di WinRAR, come riferito da Andrea Zanettin.

Recentemente Microsoft ha dichiarato che Windows 11 supporterà nativamente i file RAR, inclusi direttamente nel sistema operativo. Molte persone si chiedono cosa accadrà a WinRAR, un popolare programma di terze parti legato a questo formato.

Secondo quanto riferito da Neowin, i responsabili della soluzione molto famosa hanno rilasciato un commento ufficiale sulla situazione attraverso un tweet che è diventato virale. Pubblicato il 30 maggio 2023, il tweet ha già ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa si tratta? Del famoso meme "This is fine" (che significa "Va tutto bene"), in cui un cane del fumetto online Gunshow viene avvolto lentamente dalle fiamme mentre cerca di rimanere calmo. In pratica, sembra che ci sia un po’ di preoccupazione tra i membri del team di WinRAR.

Louise Cusworth del team vendite di WinRAR ha commentato la situazione con Microsoft, dichiarando che l’azienda è stata onorata della decisione della grande azienda internazionale. Tuttavia, Cusworth ha anche ammesso la preoccupazione della piccola azienda, data la differenza di potere tra le due. Nonostante ciò, Cusworth ritiene che questa situazione possa portare sia sfide che opportunità per WinRAR.

Pare che in Windows 11 ci sarà un supporto nativo solo per aprire i file RAR, mentre la compressione sarà ancora gestita da programmi esterni come WinRAR. Tuttavia, è evidente che ci sono dei cambiamenti in arrivo e non è strano che molte persone si chiedano cosa succederà al programma che ha accompagnato molti utenti per tanti anni.

In questi giorni ho notato che sul profilo Twitter di WinRAR ci sono delle segnalazioni di persone che stanno iniziando a pagare per il programma dopo la fine della fase di prova gratuita. Questo è diventato ormai un meme. C’è chi afferma di usare WinRAR da almeno 14 anni e che è giunto il momento di iniziare a pagare per il suo utilizzo. Insomma, il Web sta reagendo come al solito.

WinRAR ha pubblicato un tweet che contiene tre bottiglie di champagne. Il link allegato sembra non funzionare.

