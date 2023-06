WinRAR: l’effetto del meme virale su Windows 11 porta gli utenti ad acquistare la licenza

L’acquisto della licenza di WinRAR è stato influenzato dal fenomeno virale del meme su Windows 11. Questo è quanto riferisce Andrea Zanettin.

Da poco Microsoft ha dichiarato che Windows 11 supporterà nativamente i file RAR, che saranno inclusi nel pacchetto del sistema operativo. Questo ha fatto pensare a molti cosa succederà con WinRAR, un programma di terze parti associato a questo contesto.

Secondo quanto riportato da Neowin, i responsabili della famosa soluzione hanno rilasciato un commento ufficiale sulla situazione attraverso un tweet che è diventato virale. Pubblicato il 30 maggio 2023, il tweet è stato visualizzato da oltre 2 milioni di utenti su Twitter.

Di cosa parla? Parla del famoso meme "This is fine" (che in italiano significa "Tutto bene") che mostra un cane del fumetto web Gunshow che viene avvolto lentamente dalle fiamme mentre cerca di rimanere calmo. In breve, sembra esserci un po’ di preoccupazione nell’ambiente di WinRAR.

Louise Cusworth del team vendite di WinRAR ha rilasciato una dichiarazione su Neowin riguardo alla recente decisione di Microsoft. Cusworth si è detta onorata della scelta della compagnia, ma ha anche espresso preoccupazione per il fatto che WinRAR sia una piccola azienda mentre Microsoft è una grande multinazionale ricca di potere. Nonostante ciò, Cusworth ha affermato che questa situazione può presentare sfide e vantaggi per WinRAR.

Pare che il nuovo supporto nativo di Windows 11 si limiterà solo ad aprire i file RAR, lasciando la compressione alle app di terze parti come WinRAR. Tuttavia, si nota un cambiamento in questo senso e non è sorprendente che molti si chiedano quale sarà il destino del programma che ha accompagnato molti utenti per anni.

In questi giorni ho notato sul profilo Twitter di WinRAR che molte persone stanno iniziando a pagare per il programma, ponendo fine alla fase di prova gratuita che era diventata un meme. Alcune persone affermano di usare WinRAR da almeno 14 anni e che è giusto iniziare a pagare per il suo utilizzo. La risposta del web è come sempre varia.

In questo momento siamo qui. #Windows11 pic.twitter.com/t8WnXaWyZa— WinRAR (@WinRAR_RARLAB) 30 maggio 2023

Il tweet di WinRAR, pubblicato il primo giugno del 2023, contiene tre bottiglie di champagne e un link che rimanda a una pagina web.

