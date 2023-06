Xiaomi 13 Ultra: la data d’uscita globale potrebbe essere il 7 giugno

Potrebbe essere che la data di uscita globale dello Xiaomi 13 Ultra sia finalmente stata svelata. Questo è quanto suggerisce Brian Arnoldi.

Il 17 aprile Xiaomi ha annunciato il rilascio del suo nuovo telefono Xiaomi 13 Ultra per il mercato cinese, ma ha anche confermato che sarebbe stato disponibile in tutto il mondo, compresa l’Europa (e l’Italia) in pochi mesi. Finalmente, quel momento potrebbe essere arrivato.

Recentemente, alcuni esperti di informatica avevano rivelato il prezzo atteso di Xiaomi 13 Ultra, che dovrebbe essere di 1.299 Euro nei Paesi Bassi e in Germania, invece dei 1.499 Euro originariamente previsti. Purtroppo, non vi sono ancora informazioni dettagliate sul prezzo italiano del dispositivo, ma si presume che sarà simile a quello degli altri paesi della zona Euro.

La sezione di Hong Kong di Xiaomi ha annunciato che il 7 giugno si terrà un evento online dedicato al lancio globale dello smartphone Xiaomi 13 Ultra. Ciò significa che, a partire da quella data, il dispositivo potrebbe essere disponibile anche al di fuori della Cina, arrivando sui principali mercati asiatici ed europei.

La caratteristica principale del Xiaomi 13 Ultra è senza dubbio la sua fotocamera. Questo dispositivo è equipaggiato con un sistema quad-camera da 50 MP su tutte le lenti, che includono un sensore principale Sony IMX989 di 1 pollice, un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica con zoom ottico 5x. Inoltre, è dotato di una buona selfie-camera da 32 MP.

Nel dispositivo troviamo un processore Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, una memoria RAM LPDDR5X che può essere di 12 o 16 GB e una memoria interna UFS 4.0 che può essere di 256 GB, 512 GB o 1 TB. La batteria del telefono ha una capacità di 5.000 mAh e può essere ricaricata rapidamente attraverso il cavo con 90 W, senza fili con 50 W e anche con una ricarica inversa da 10 W.

