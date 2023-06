Il mercato dei videogames in Italia: una panoramica

Il mercato dei videogiochi in Italia è uno dei più grandi del mondo. La maggior parte dei giochi venduti è per console, seguono quelli per PC e dispositivi mobili. I titoli più popolari sono sviluppati da grandi case come Electronic Arts, Ubisoft e Activision Blizzard ma l’Italia è anche un importante produttore di videogiochi indipendenti. Il settore è in continua evoluzione ed è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

L’impatto economico della vendita dei videogiochi in Italia

La vendita dei videogiochi in Italia ha un impatto economico significativo. Secondo l’ultimo rapporto Iidea, nel 2022 il giro d’affari dell’industria ha registrato 2,2 miliardi di Euro. Il segmento vede la predominanza del comparto software, ovvero i videogames veri e propri, il quale ricopre l’81,5% suddiviso quasi equamente tra digitale e app, lasciando indietro i supporti fisici. Segue poi il settore hardware con il 18,5%, composto prevalentemente dalle consolle, le quali perdono circa un 10% rispetto allo scorso anno.

Il settore videoludico contribuisce anche all’economia attraverso l’occupazione: secondo AIEVI (Associazione Italiana Editori di Videogiochi), ci sono più di 10.000 persone che lavorano direttamente o indirettamente nell’industria. Inoltre, le entrate fiscali generate dalle vendite hanno contribuito a finanziare programmi educativi e sociali in tutto il Paese. Infine, la vendita di videogiochi ha contribuito al turismo: molti giovani stranieri visitano il paese per partecipare a eventi come tornei e festival.

La prospettiva del giocatore: come acquistare videogiochi a prezzi accessibili

In questo mercato globale di tale portata, vi è poi la prospettiva dei giocatori i quali, grazie alla rete, possono beneficiare di una grandissima offerta di giochi, riuscendo anche a risparmiare sugli acquisti. Reperire videogiochi a prezzi accessibili può essere un modo divertente ed economico per godersi il proprio intrattenimento preferito. Il primo modo è visitare una piattaforma come GAMIVO, dove è contenuta un’ampia raccolta di titoli in sconto, per PC e consolle, più software e tools multimediali.

Il consiglio principale, dunque, è tenere sott’occhio scontistiche, valutando la comparazione tra siti con offerte e codici promozionali per cogliere al volo l’opportunità di far proprio un videogioco che si desidera da tempo. Un’altra soluzione è acquistare giochi di seconda mano, infatti, negozi di elettronica e privati offrono spesso grandi sconti sugli articoli usati. Molti rivenditori offrono poi scontistiche stagionalmente o durante le festività, quindi è una buona idea controllarli regolarmente.

Uno sguardo sugli ultimi trend nei videogiochi

Gli ultimi trend nei videogiochi italiani sono molto diversificati. Una tendenza in crescita è quella dei giochi di ruolo, come ad esempio “The Witcher 3”. Questo tipo di giochi garantisce un’esperienza immersiva e coinvolgente, con trame ricche e complesse che possono tenere incollati al monitor per ore. Altri giochi popolari includono i titoli di strategia come “Civilization VI” e “Total War: Three Kingdoms”, i quali offrono ai giocatori la chance di costruire imperi, scontrandosi in battaglie epiche.

I giochi d’azione sono anche molto popolari tra gli italiani, con titoli come “Assassin’s Creed Odyssey”, “Hogwarts Legacy” e “Resident Evil 4 – Remake” che offrono un gameplay adrenalinico ed emozionante. Inoltre, continua a mantenere il suo successo fra i giochi più amati dagli italiani, l’annuale versione di “FIFA” mentre il primato tra i videogames storici resta “God of War”. Sale, infine, l’interesse per quelli ispirati ai supereroi cinematografici.