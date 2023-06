Google Foto riconosce le persone nelle immagini anche se sono di spalle

Secondo alcune indiscrezioni, in qualche caso Google Foto sarebbe in grado di riconoscere le persone nelle immagini anche se si trovano di spalle ed il loro volto non è visibile.

Google Foto: la libreria di immagini di Google

Google Foto è un servizio offerto da Google, si tratta di una libreria personale per immagazzinare foto e video da un dispositivo o da Google Drive. Supporta tutti i principali formati di foto e video attualmente presenti e presenta moltissime utili funzioni aggiuntive.

Tra le sue diverse funzioni ad esempio, permette la modifica delle foto e la condivisione di album. Su Android è possibile liberare spazio sul dispositivo eliminando le foto che sono già state caricate su internet. È possibile creare vari album definiti in raccolte, in alcuni casi è proprio Google Foto, usando il luogo e l’ora delle foto, a creare alcune raccolte automatiche. Si possono creare anche album condivisi i quali possono essere visti da chiunque possegga il link di quell’album.

La sua avanzata funzione di ricerca consente di dividere le foto in base ai luoghi, alle persone e agli oggetti che sono presenti nell’immagine. Google Foto è dunque un’app davvero utile ed il suo riconoscimento facciale è un metodo eccellente per il raggruppamento delle foto.

L’app riconosce le persone anche se il volto non è visibile

Ma non finisce qui, secondo alcuni test effettuati da 9to5Google, sembrerebbe che ora Google Foto sia in qualche modo in grado di riconoscere le persone anche se nell’immagine sono di spalle. Questa capacità dell’app per immagini di Google, è apparsa solo recentemente e permette dunque di riconoscere le persone anche quando il loro volto non è chiaramente visibile.

Alcuni utenti hanno infatti notato che l’app, in qualche modo riconosceva persone di spalle contrassegnandole automaticamente come soggetto delle immagini, ed anche con un livello di precisione. Il filtro di ricerca risultava disponibile sia per le foto caricate sia di recente, sia per quelle presenti anche da anni.

Al momento la funzione sembra non essere precisa e perfetta, ma vi sono comunque ottime basi di partenza. Secondo i test di 9to5Google, sembrerebbe che questa nuova funzione si basi sul contesto delle immagini. Questo significa che Google Foto segnalerà la presenza di una persona in un’immagine in base al contesto di altre foto in cui il volto è visibile, nella stessa ambientazione o con lo stesso abbigliamento.

Ph. Credit: Google