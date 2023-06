Invecchiamento: uno dei segreti per vivere a lungo

Secondo un nuovo studio, gli integratori di taurina possono ritardare il natuare invecchiare e aumentare la durata della vita sana degli animali. Partendo dal punto di vista opposta, hanno notato come la carenza di questo specifico amminoacido porta ad un invecchiamento accelerato negli animali. Andando oltre, hanno visto che di fatto gli integratori orali di quest’ultimo ritardano significativamente l’invecchiamento nei vermi, nei topi e nelle scimmie.

L’amminoacido taurina in sé, si trova naturalmente nei prodotti di origine animale come carne, pesce e latticini. Noi possiamo sintetizzarlo normalmente, ma attingerlo dagli alimenti diventa spesso necessarie durante i primi anni di vita quando la capacità del corpo di produrla è limitata. Precedenti ricerche hanno dimostrato che la taurina offre benefici nella gestione del diabete e agisce come antiossidante. Allo stato attuale comunque il suo ruolo nell’invecchiamento è rimasto poco chiaro.

La taurina per combattere il naturale invecchiamento dell’uomo

Lo studio ha rilevato che i livelli di taurina diminuiscono con l’età in varie specie, inclusi gli esseri umani. Diminuisce di circa l’80% durante una vita. Quando a vermi e topi di mezza età sono stati somministrati integratori orali di taurina, la loro durata media della vita è aumentata rispettivamente del 10-23% e del 10-12%. Nei topi, l’integrazione di taurina ha migliorato la forza, la coordinazione, la memoria e i marcatori dell’invecchiamento. Le scimmie a cui sono stati somministrati integratori di taurina hanno mostrato miglioramenti nella densità ossea, nei livelli di zucchero nel sangue e nei marcatori della funzione epatica e immunitaria.

Sebbene lo studio mostri risultati promettenti, i ricercatori sottolineano la necessità di ampi studi sull’uomo a lungo termine per comprendere appieno gli effetti dell’integrazione di taurina sulla salute umana e sulla longevità. Mettono in guardia contro una singolare attenzione all’integrazione di taurina, in quanto potrebbe portare a scelte nutrizionali sbagliate, data l’importanza delle diete ricche di piante per la salute umana e la longevità.