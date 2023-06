Cos’è la Timeline di Maps: come usarla e come disattivarla per la privacy

La Timeline di Maps è una funzione di Google che registra e visualizza i luoghi in cui sei stato utilizzando il servizio di Google Maps. Ti fornisce un resoconto dettagliato dei tuoi spostamenti, inclusi i negozi visitati, i ristoranti in cui hai mangiato e i percorsi che hai percorso. Tuttavia, è importante notare che solo tu puoi accedere alla tua cronologia delle posizioni e Google non la condivide con altre persone, tranne che per scopi pubblicitari in forma anonima.

Ecco come utilizzare e disattivare la Timeline di Maps

Accedi alla tua Timeline: Puoi accedere alla tua cronologia delle posizioni visitando il sito timeline.google.com e accedendo con il tuo account Google. Esplora i tuoi spostamenti: Una volta nella tua Timeline, vedrai una mappa con puntini rossi che rappresentano i tuoi spostamenti. Puoi utilizzare i menu sulla sinistra per selezionare un anno, un mese e un giorno specifici per visualizzare i dettagli dei tuoi spostamenti in quel periodo. Modifica e correggi informazioni: Se noti informazioni errate nella tua cronologia delle posizioni, puoi correggerle. Ad esempio, puoi confermare o modificare i luoghi visitati o eliminare le informazioni inaccurate. Gestisci la tua cronologia delle posizioni: In fondo alla pagina della tua cronologia delle posizioni, troverai opzioni per gestire le impostazioni. Puoi disattivare la cronologia delle posizioni e cancellare tutti i luoghi registrati fino a quel momento. Puoi anche verificare e rimuovere i dispositivi associati al tuo account e impostare un timer mensile per l’eliminazione automatica delle posizioni memorizzate.

È importante notare che, se disattivi la cronologia delle posizioni, alcune funzionalità di Google Maps e di altri servizi potrebbero essere limitate. Ad esempio, potresti perdere la possibilità di utilizzare la navigazione satellitare o ricevere suggerimenti di spostamento in base alla tua posizione attuale.

Ricorda che l’utilizzo della cronologia delle posizioni è facoltativo e dipende dalle tue preferenze sulla privacy. Se desideri limitare la quantità di informazioni che Google raccoglie su di te, puoi disattivare la cronologia delle posizioni o limitarne l’uso nelle impostazioni del tuo account Google.