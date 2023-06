I super batteri avranno difficoltà a sviluppare la resistenza agli antibiotici insoliti

La resistenza agli antibiotici è diventata un problema sempre più grave negli ultimi decenni, poiché i batteri si sono evoluti per diventare sempre più resistenti ai farmaci che una volta li uccidevano facilmente. Tuttavia, un nuovo antibiotico insolito potrebbe rappresentare una soluzione a questo problema, poiché i super batteri avranno difficoltà ad evolvere resistenza ad esso.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, questo nuovo antibiotico, chiamato Clovibactin, attacca i batteri in modo diverso rispetto agli antibiotici esistenti. Invece di mirare alle proteine ​​batteriche, come fanno la maggior parte degli antibiotici, questo si lega al ferro, un nutriente essenziale per i batteri, e impedisce loro di accedervi. Ciò significa che non è influenzato dalle stesse resistenze che hanno permesso ai batteri di sopravvivere ad altri antibiotici.

Resistenza agli antibiotici, i super batteri avranno maggiori difficoltà a svilupparla

Ad esempio, i batteri possono sviluppare resistenza agli antibiotici bloccando l’ingresso delle molecole di farmaco nelle loro cellule. Tuttavia, questa strategia non funziona contro questo nuovo antibiotico, poiché il farmaco si lega al ferro invece di entrare nella cellula. I ricercatori hanno scoperto che questo farmaco è efficace contro un’ampia gamma di batteri, tra cui alcuni dei più pericolosi, come E. coli e Klebsiella pneumoniae. Inoltre, i batteri sono stati incapaci di sviluppare resistenza al farmaco in laboratorio. Ciò è particolarmente importante perché i batteri possono sviluppare resistenza agli antibiotici molto rapidamente.

In effetti, alcuni batteri resistenti agli antibiotici si sono evoluti in pochi anni dopo l’introduzione di un nuovo farmaco. Ciò significa che potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine al problema della resistenza agli antibiotici. Tuttavia, ci sono anche alcune sfide da affrontare. Ad esempio, questo nuovo antibiotico è stato testato solo in laboratorio e non sui pazienti, quindi non sappiamo ancora come funzionerà in pratica. Inoltre, il farmaco deve essere somministrato per via endovenosa, il che significa che dovrebbe essere somministrato in ospedale anziché a casa.

Inoltre, il costo del farmaco potrebbe essere un problema. Gli antibiotici insoliti richiedono spesso molte risorse per essere sviluppati e prodotti, il che si traduce in un costo elevato per i pazienti e per il sistema sanitario in generale. Tuttavia, se si dimostrerà efficace, potrebbe essere un investimento prezioso per il futuro della sanità pubblica. Infine, questo antibiotico non può risolvere da solo il problema della resistenza agli antibiotici. È importante continuare a sviluppare nuovi antibiotici e a utilizzarli in modo responsabile per evitare il problema della resistenza agli antibiotici in futuro. Ciò significa che dobbiamo anche lavorare per prevenire le infezioni, ad esempio migliorando la pulizia degli ospedali e promuovendo l’igiene personale.

In sintesi, questo antibiotico rappresenta una potenziale soluzione al problema della resistenza agli antibiotici, poiché attacca i batteri in modo diverso rispetto agli antibiotici esistenti. Tuttavia, ci sono ancora alcune sfide da affrontare prima che possa essere utilizzato in modo efficace. È importante continuare a sviluppare nuovi antibiotici e a utilizzarli in modo responsabile per evitare il problema della resistenza agli antibiotici in futuro.

Foto di BC Y da Pixabay