E’ possibile che la vita esista già sulla Luna? La NASA cerca risposte

La Luna è stata a lungo considerata un ambiente ostile alla vita, privo di acqua e di atmosfera protettiva. Tuttavia, recenti scoperte hanno suggerito che la Luna potrebbe avere le condizioni necessarie per ospitare forme di vita. In particolare, la presenza di grotte e di depositi di ghiaccio potrebbe offrire rifugio e risorse vitali per organismi semplici come batteri e funghi. Uno studio del 2019 ha rilevato la presenza di acqua su entrambi i poli della Luna, in forma di ghiaccio sepolto sotto lo strato superficiale di regolite.

Questo ghiaccio potrebbe essere utilizzato non solo come risorsa per future missioni umane, ma anche come fonte d’acqua per organismi che potrebbero già vivere sulla Luna. Un’altra scoperta interessante è stata quella di grotte lunari, come quella scoperta dalla sonda giapponese Kaguya nel 2009. Queste grotte potrebbero offrire un ambiente protetto dalle radiazioni solari e dai grandi sbalzi di temperatura, e potrebbero essere ricche di risorse come acqua e composti organici.

NASA, possibile che la vita sulla Luna esista già

Ci sono anche alcune teorie che suggeriscono che la vita potrebbe essere arrivata sulla Luna grazie all’impatto di asteroidi o comete che hanno portato materiale biologico sulla superficie lunare. Questo materiale potrebbe essersi adattato alle dure condizioni ambientali della Luna e aver sviluppato forme di vita unicellulari che potrebbero sopravvivere ancora oggi. La NASA sta attualmente pianificando la sua prossima missione sulla Luna, denominata Artemis III, che prevede il primo allunaggio di astronauti americani dal 1972.

La missione includerà anche il primo volo umano al polo sud della Luna, dove si trovano i depositi di ghiaccio. Durante questa missione, gli astronauti prenderanno campioni di suolo e di ghiaccio che saranno analizzati in cerca di tracce di vita. La missione Artemis III non sarà però l’unica ad esplorare la Luna alla ricerca di vita. La Cina sta attualmente pianificando la sua missione Chang’e 7, che prevede di prendere campioni di suolo e di roccia dalla regione polare del lato nascosto della Luna. Anche l’India ha pianificato una missione sulla Luna per il 2024.

La ricerca di vita sulla Luna è un’impresa affascinante, ma anche molto difficile. Gli organismi che potrebbero vivere sulla Luna potrebbero essere molto diversi da quelli terrestri, e potrebbero essere difficili da rilevare con gli strumenti attuali. Inoltre, l’ambiente lunare è molto ostile alla vita, con grandi sbalzi di temperatura, radiazioni solari e una pressione atmosferica prossima allo zero. In ogni caso, la ricerca di vita sulla Luna è importante non solo per capire se la vita è presente anche altrove nel Sistema Solare, ma anche per capire come la vita si adatta e si evolve in ambienti estremi. Sia che si trovi o meno la vita sulla Luna, questa ricerca ci aiuterà a comprendere meglio le origini della vita sulla Terra e le possibilità di vita altrove nell’Universo.

Foto di Andreas da Pixabay