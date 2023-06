Cos’è e come si fa il pellet?

Il pellet è un combustibile ecologico, derivato dalla biomassa, che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più popolarità grazie alle sue caratteristiche ambientali e alla sua efficienza energetica.

Le materie prime

La materia prima principale utilizzata per produrre pellet è la segatura di legno, un sottoprodotto derivante dalla lavorazione del legno nelle segherie e nelle industrie del mobile. Altre fonti di biomassa possono essere utilizzate, come l’energia agricola, i residui forestali e gli scarti di legno riciclato. La qualità del pellet dipende dalla qualità della materia prima utilizzata: è importante utilizzare legno non trattato chimicamente e con un basso contenuto di corteccia per garantire un combustibile con un basso impatto ambientale.

La preparazione della materia prima

Prima di iniziare il processo di produzione, la materia prima deve essere adeguatamente preparata. Ciò include l’essiccazione della segatura per ridurre il contenuto di umidità al di sotto del 10%, poiché un’elevata umidità può compromettere la qualità del pellet e la sua capacità di bruciare efficacemente. Inoltre, la segatura deve essere macinata fino a raggiungere una granulometria uniforme, favorendo così la formazione dei pellet.

La pressatura

Il cuore del processo di produzione del pellet è la pressatura. In questa fase, la segatura viene introdotta in una macchina per fare il pellet, dove viene sottoposta a una forte pressione e ad alte temperature. Queste condizioni fanno sì che la lignina, un componente naturale del legno, si sciolga e agisca come collante, legando la segatura e dando forma ai pellet. Il risultato è un cilindro compatto di legno con un diametro di solito compreso tra 6 e 8 millimetri e una lunghezza variabile tra 10 e 40 millimetri.

Il raffreddamento e il controllo qualità

Dopo la pressatura, i pellet sono ancora caldi e fragili. Per questo motivo, devono essere raffreddati lentamente per permettere alla lignina di indurirsi e ai pellet di consolidare la loro struttura. Il raffreddamento avviene in apposite torri di raffreddamento, dove i pellet vengono esposti a una corrente d’aria fredda che ne abbassa la temperatura.

Una volta raffreddati, i pellet vengono sottoposti a controlli qualità per assicurare che rispettino gli standard richiesti in termini di densità, potere calorifico, contenuto di umidità e di ceneri. Solo i pellet che superano questi controlli possono essere immessi sul mercato.

L’imballaggio e la distribuzione

I pellet approvati vengono quindi imballati in sacchi di plastica o big bags, a seconda delle dimensioni richieste dal mercato e dalle esigenze dei clienti. I sacchi di plastica contengono solitamente 15 o 25 kg di pellet, mentre i big bags possono contenere fino a una tonnellata.

Una volta imballati, i pellet vengono distribuiti ai rivenditori e ai clienti finali attraverso una rete di trasporto che può includere camion, treni e, in alcuni casi, navi. La logistica della distribuzione è un aspetto cruciale per garantire la disponibilità del pellet in tutto il territorio e per mantenere costante l’approvvigionamento, soprattutto durante i mesi invernali, quando la domanda di combustibile per il riscaldamento è più alta.

L’uso del pellet nel riscaldamento domestico

I pellet prodotti e distribuiti secondo i processi sopra descritti possono essere utilizzati in stufe, caldaie e caminetti appositamente progettati per bruciare questo tipo di combustibile. Il pellet offre numerosi vantaggi rispetto ai combustibili fossili, tra cui una maggiore sostenibilità ambientale, un minore impatto sulle emissioni di CO2 e un migliore rendimento energetico.

Inoltre, il pellet è facile da immagazzinare e da utilizzare, grazie alla sua forma compatta e al suo basso contenuto di umidità. Gli impianti di riscaldamento a pellet possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti o installati come soluzione autonoma per il riscaldamento domestico.

Il pellet emerge come una risorsa energetica promettente e responsabile, in grado di affrontare le sfide legate all’energia e all’ambiente. La sua produzione, sebbene complessa, dimostra l’impegno nell’assicurare un prodotto di alta qualità e performante. La crescente adozione del pellet a livello globale contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, migliorando al contempo la sostenibilità e la resilienza delle nostre infrastrutture energetiche. Questo progresso sottolinea l’importanza di sviluppare ulteriormente tecnologie e pratiche di produzione che favoriscano l’uso responsabile delle risorse e la tutela dell’ambiente per le generazioni future.