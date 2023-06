Campi Flegrei: Il supervulcano italiano potrebbe eruttare di nuovo

L’Italia è molto attiva dal punto di vista geologico, con molti vulcani, alcuni dei quali sono stati letali. Tuttavia, il più grande di essi non assomiglia affatto a un vulcano normale: il Campi Flegrei sembra una depressione. Si tratta di una caldera con un diametro compreso tra 12 e 14 chilometri, e una parte di essa si trova in mare. È un supervulcano e nuovi modelli suggeriscono che la sua crosta potrebbe avvicinarsi alla rottura, con la possibilità di una futura eruzione.

Il Campi Flegrei non ha avuto un’eruzione dal 1538, ma negli ultimi 70 anni è stato piuttosto agitato. Negli anni ’50, ’70 e ’80 ha avuto picchi di attività di due anni, e nell’ultimo decennio c’è stata una lenta ma costante crescita dell’attività. La città costiera di Pozzuoli, vicino al centro della caldera, è stata sollevata di quasi 4 metri, un fenomeno noto come bradisismo. Solo nel mese di aprile sono stati registrati 600 terremoti, il numero mensile più alto mai registrato.

Per sei anni, gli scienziati hanno utilizzato un modello per descrivere il comportamento del Campi Flegrei, sia per quanto riguarda i terremoti che l’innalzamento del terreno. Il supervulcano si è comportato come previsto dal modello. Secondo questo, alcune parti della crosta del vulcano sono state quasi portate al punto di rottura. Questo suggerisce che una rottura è probabile nel breve termine.

“La nostra nuova ricerca conferma che il Campi Flegrei si sta avvicinando alla rottura. Tuttavia, ciò non significa che un’eruzione sia garantita. La rottura potrebbe aprire una fessura nella crosta, ma il magma deve ancora essere spinto nella posizione giusta affinché si verifichi un’eruzione“, ha dichiarato il professor Christopher Kilburn, autore principale dello studio e docente di Scienze della Terra all’University College di Londra. “È la prima volta che applichiamo il nostro modello, basato sulla fisica di come si rompono le rocce, in tempo reale a un vulcano.”

I terremoti indicano una pressione crescente dal basso. Il modello dei terremoti suggerisce che la crosta non sta rispondendo in modo elastico; invece di allungarsi e piegarsi, si sta fratturando. Non si tratta dei terremoti più intensi che l’area abbia sperimentato negli ultimi decenni, ma la crosta è ora più debole. La resistenza alla trazione, ovvero lo stress massimo che un materiale può sopportare, è oggi di circa un terzo di quella che era nel 1984.

“I nostri risultati mostrano che alcune parti del vulcano stanno diventando più deboli. Ciò significa che potrebbe rompersi anche se gli sforzi che lo stanno tirando a parte sono inferiori a quelli dell’ultima crisi 40 anni fa“, ha aggiunto il dottor Nicola Alessandro Pino dell’Osservatorio Vesuviano, che rappresenta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Napoli.