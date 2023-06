Lo stafilococco aureo può effettivamente infettare le cellule umane

Lo stafilococco aureo è un batterio che può causare una serie di infezioni, dalla semplice infezione cutanea alla polmonite e alla sepsi. Gli scienziati hanno da tempo cercato di capire come questo batterio riesca ad infettare le cellule umane, ma fino ad ora non si era mai compreso in dettaglio il meccanismo. Gli scienziati dell’Università di Sydney e dell’Università di Melbourne hanno recentemente condotto uno studio che ha permesso di comprendere meglio come lo stafilococco aureo interagisca con le cellule umane.

Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature Communications”, ha rivelato che il batterio utilizza una proteina chiamata SdrC per aderire alle cellule umane e infettarle. La proteina SdrC è presente sulla superficie del batterio e si lega alle proteine presenti sulla superficie delle cellule umane. Questa interazione permette al batterio di aderire alla superficie della cellula e di penetrarvi. Una volta dentro la cellula, lo stafilococco aureo può replicarsi e causare danni.

La scoperta del ruolo della proteina SdrC nella capacità dello stafilococco aureo di infettare le cellule umane potrebbe aprire la strada allo sviluppo di nuove terapie per combattere le infezioni da questo batterio. Ad esempio, si potrebbe sviluppare un farmaco in grado di bloccare l’interazione tra la proteina SdrC e le proteine presenti sulla superficie delle cellule umane, impedendo così l’adesione del batterio alla cellula. I ricercatori hanno anche scoperto che la proteina SdrC è altamente variabile tra i diversi ceppi di stafilococco aureo. Questo significa che alcuni ceppi di batteri possono essere più capaci di infettare le cellule umane di altri.

La comprensione di questa variabilità potrebbe aiutare a sviluppare terapie più mirate per le infezioni da stafilococco aureo. Inoltre, lo studio ha rivelato che la proteina SdrC ha un effetto sulla risposta immunitaria dell’ospite. In particolare, la proteina sembra essere in grado di sopprimere la risposta immunitaria, permettendo al batterio di replicarsi all’interno della cellula senza essere rilevato dal sistema immunitario dell’ospite. Questo potrebbe spiegare perché le infezioni da stafilococco aureo possono essere così difficili da curare e perché il batterio può causare danni significativi prima che l’infezione venga rilevata.

In conclusione, la scoperta del ruolo della proteina SdrC nella capacità dello stafilococco aureo di infettare le cellule umane è un importante passo avanti nella comprensione di questo batterio e delle infezioni che causa. La conoscenza del meccanismo di adesione del batterio alle cellule umane potrebbe portare allo sviluppo di nuove terapie per combattere le infezioni da stafilococco aureo. Inoltre, la scoperta della variabilità della proteina SdrC tra i diversi ceppi di batteri potrebbe aiutare a sviluppare terapie più mirate e personalizzate. Infine, la comprensione del modo in cui la proteina SdrC influenza la risposta immunitaria dell’ospite potrebbe aprire la strada alla scoperta di nuovi farmaci in grado di migliorare la risposta immunitaria contro questo batterio.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay