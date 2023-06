Fulmini su Giove immortalati dalla sonda Juno della NASA

Questa immagini di una delle tempeste tra le nuvole di Giove, vicino al polo nord del pianeta, realizzata con i dati della missione Juno della NASA, mostrano il bagliore di un fulmine su Giove, tra le nuvole del gigante gassoso del Sistema Solare.

I fulmini su Giove

Sulla Terra, i fulmini provengono da nuvole d’acqua e si verificano più frequentemente vicino all’equatore, mentre su Giove i fulmini si verificano probabilmente anche in nuvole contenenti una soluzione di acqua e ammoniaca e sono più comuni vicino ai poli.

Secondo uno studio antecedente, pubblicato sulla rivista Nature Communications, su Giove i fulmini si innescano e si sviluppano nell’atmosfera secondo un processo a cascata proprio come succede sulla Terra. Lo studio, realizzato da un team internazionale, ha analizzato 5 anni di osservazioni della sonda Juno, in orbita attorno al pianeta dal 2016.

Questa ricerca mostra per la prima volta che i fulmini all’interno delle tempeste elettriche gioviane sono composti da più fasi elettriche che si susseguono come dei gradini, ciascuna delle quali emette emissioni radio isolate. La scoperta è stata possibile grazie a Waves, strumento a bordo di Juno, progettato per studiare l’interazione tra l’atmosfera di Giove e la sua magnetosfera.

Nei prossimi mesi, le orbite previste per Juno, porteranno per più volte la sonda vicino al pianeta mentre la navicella passa sopra il lato notturno del pianeta gigante, aumentando così le possibilità che Juno catturi sul nascere i fulmini su Giove.

La sonda ha catturato questa visione mentre completava il suo 31° sorvolo ravvicinato di Giove il 30 dicembre 2020. Nel 2022, il Citizen Scientist (scienziato cittadino), Kevin M. Gill, ha elaborato l’immagine dai dati grezzi dello strumento JunoCam a bordo del veicolo spaziale. Al momento in cui è stata scattata l’immagine grezza, la sonda si trovava a circa 32.000 chilometri sopra le cime delle nuvole di Giove, ad una latitudine di circa 78 gradi mentre si avvicinava al pianeta.

Il progetto Citizen Science della NASA

I progetti di citizen science della NASA sono collaborazioni tra scienziati e membri interessati ed attivi del pubblico. Attraverso queste collaborazioni, i volontari (noti come citizen scientist) hanno contribuito a realizzare migliaia di importanti scoperte scientifiche. Più di 410 scienziati cittadini della NASA sono stati nominati coautori di pubblicazioni scientifiche

I progetti di citizen science della NASA sono aperti a tutti in tutto il mondo, non limitati a cittadini o residenti statunitensi, e possono essere realizzati da chiunque, ovunque, solo con un cellulare o un laptop.

Credito immagine: Dati immagine: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Elaborazione immagini di Kevin M. Gill