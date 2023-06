Nottambuli: rischio di morte prematura a causa di fumo ed alcol

Uno studio recente ha suggerito che le persone che preferiscono essere attive di notte, noti come nottambuli, potrebbero avere un rischio maggiore di mortalità rispetto alle persone che preferiscono andare a dormire presto. In questo articolo, esploreremo i risultati dello studio e le implicazioni per la salute e la mortalità. Lo studio ha coinvolto oltre 400.000 partecipanti e ha esaminato il legame tra le preferenze di sonno, il consumo di alcol e tabacco e la mortalità.

I partecipanti hanno completato un questionario che chiedeva loro se erano mattinieri o nottambuli e se consumavano alcol e tabacco. I partecipanti sono stati seguiti per una media di 6,5 anni per registrare eventuali decessi. Lo studio ha rilevato che i nottambuli hanno un rischio maggiore di mortalità rispetto ai mattinieri. In particolare, i partecipanti che preferivano essere attivi di notte avevano un rischio del 10% maggiore di mortalità. Inoltre tendevano anche a fumare e bere di più.

I nottambuli hanno un rischio maggiore di morte prematura dovuti ad alcol e fumo

Ci sono diverse possibili spiegazioni per il legame tra le preferenze di sonno e la mortalità. Ad esempio, i nottambuli potrebbero essere più inclini a comportamenti rischiosi, come il consumo di alcol e tabacco, che possono aumentare il rischio di malattie croniche e morte prematura. Inoltre potrebbero avere ritmi circadiani più lenti, che possono causare disturbi del sonno e problemi di salute. L’impatto del comportamento notturno sulla salute è stato oggetto di numerosi studi. Ad esempio tendono ad avere un rischio maggiore di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i nottambuli tendono a dormire meno e ad avere un’attività fisica inferiore.

Ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate per migliorare la salute del sonno, indipendentemente dalle preferenze di sonno. Queste includono mantenere un ritmo sonno-veglia regolare, evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi e creare un ambiente di sonno confortevole e tranquillo. Inoltre, è importante evitare il consumo di alcol e tabacco prima di coricarsi.

In sintesi, uno studio recente ha suggerito che i nottambuli potrebbero avere un rischio maggiore di mortalità a causa del loro comportamento notturno, come il consumo di alcol e tabacco. Tuttavia, ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate per migliorare la salute del sonno e ridurre il rischio di malattie croniche e morte prematura, indipendentemente dalle preferenze di sonno. È importante adottare uno stile di vita sano e sostenibile per garantire una buona salute a lungo termine.

