Vita extraterrestre: metodo innovativo per la ricerca di segnali radio alieni al centro della Via Lattea

La ricerca di vita aliena non è così sensazionale o speculativa come si potrebbe pensare. In realtà, gli astronomi stanno costantemente inventando e testando modi pratici per cercare segnali di vita intelligente nel nostro universo. Una ricerca recentemente pubblicata su Astronomical Journal descrive un metodo innovativo per cercare segnali radio al centro della Via Lattea: una nuova idea su come gli extraterrestri potrebbero inviarci segnali.

Gli astronomi scansionano il cielo con radio telescopi fin dagli inizi della ricerca di intelligenza extraterrestre, o SETI, negli anni ’60, quando hanno iniziato a cercare messaggi tecnologici provenienti dalle stelle. In particolare, cercano segnali cosiddetti a banda stretta: impulsi di onde radio che si verificano su un range di frequenze molto piccolo, che non potrebbero essere prodotti dalla natura. I messaggi a banda stretta devono generalmente puntare a una stella specifica, mentre un faro radio centralizzato potrebbe coprire un’ampia area, spazzando l’intera galassia.

“Questo studio è di enorme importanza per la ricerca di intelligenza extraterrestre perché contiene il primo ampio sondaggio di tecnosegnali radio che sono periodici“, afferma Sofia Sheikh, astronomo dell’ISTI (SETI Institute) e co-autrice del nuovo lavoro. Periodico significa che questi segnali “lampeggiano nel tempo come un faro“, spiega, “invece di assumere che il segnale debba essere continuo come un lampione“.

Sheikh e altri collaboratori, tra cui l’astronomo dell’Università di Cornell Akshay Suresh, ipotizzano che queste pulsazioni ripetute di emissione radio potrebbero originarsi da una sorta di faro rotante. Se situato al centro della galassia, un tale faro potrebbe essere un modo particolarmente efficiente per comunicare attraverso distanze enormi. I segnali provenienti da questo tipo di faro potrebbero anche essere più facili da individuare durante l’analisi dei dati radio, spesso contaminati dal costante ronzio della tecnologia terrestre.

Questi fari sarebbero più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai segnali a banda stretta continui che gli astronomi hanno cercato in passato. Inoltre, “la loro natura regolare e intermittente li rende facili da rilevare con algoritmi, differenziabili dalle interferenze radio di origine umana e generalmente evidenti come qualcosa di strano“, spiega Sheikh. Osservare il centro galattico è anche un ottimo modo per aumentare le possibilità di individuare qualcosa, poiché la concentrazione di stelle è maggiore nel mezzo della Via Lattea. Più stelle significano più pianeti e più possibilità di vita.

“È una tecnica logica per cercare eventi o trasmissioni che non possiamo altrimenti prevedere“, concorda Macy Huston, astronoma della Penn State, che non è affiliata ai risultati. Tuttavia, c’è una complicazione: sebbene il centro della galassia sia denso di stelle, molti astronomi prevedono che la radiazione presente lo renda troppo pericoloso per la vita, posizionandolo al di fuori della cosiddetta Zona Abitabile Galattica.

Ciò non ha scoraggiato Sheikh, Suresh e i loro collaboratori, che hanno utilizzato la più grande antenna radio orientabile del mondo, il Green Bank Telescope in West Virginia, per testare la loro ricerca di fari galattici. Dopo aver esaminato per cinque ore le 600.000 stelle centrali della Via Lattea, i dati non hanno rivelato nulla di straordinario. Questa quantità di ricerca è simile all’esplorazione di una singola goccia d’acqua prelevata da una piscina intera; solo perché non è emerso nulla in questa prima ricerca, non significa che la teoria dei fari galattici sia da scartare. Suresh è particolarmente entusiasta del fatto che l’algoritmo sviluppato per questa ricerca consentirà agli astronomi di esplorare facilmente “i loro dati alla ricerca di segnali pulsanti” in future scansioni.

“La questione se la vita tecnologica sia diffusa o meno nell’universo rimane aperta“, afferma Sheikh. Sebbene i progressi possano essere lenti, setacciare costantemente tutte le stelle della galassia è l’unico modo “per poter mai dire qualcosa di conclusivo sulla diffusione della vita tecnologica, e questo studio ci avvicina un passo in avanti“.