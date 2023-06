Uscita la nuova versione di ONLYOFFICE Docs 7.4 insieme a tanti miglioramenti della funzionalità per la produttività aziendale

Per creare un percorso efficace verso gli obiettivi prefissati bisognerebbe appoggiarsi sugli strumenti professionali che offrono la produttività migliore. Allora quale soluzione sarebbe la più importante per ottimizzare la collaborazione interna ed esterna? Certamente, servono le app per organizzare i processi aziendali come flusso di lavoro, collaborazione e comunicazione in modo efficace. E qui bisognerebbe fare una scelta giusta.

Una collaborazione strutturata ed efficace porta verso i risultati desiderati, e questa regola funziona per qualsiasi attività di gruppo. Processi aziendali ottimizzati, comunicazione perfetta ed uno software professionale è un bel mix che per organizzare il lavoro nel team in modo produttivo.

ONLYOFFICE, un sviluppatore del software aziendale e leader nel campo IT, ha lanciato di recente la nuova versione del pacchetto office ONLYOFFICE Docs, che dispone di tante funzionalità aggiornate e vari miglioramenti importanti per aiutarti ad organizzare i processi di collaborazione documentale all’interno del tuo team in modo migliore. Continua a leggere.

Disegni e schizzi in documenti e slide

Prepara slide, testi e tabelle in modo creativo, aggiungi disegni a mano libera direttamente nel tuo documento. Usa gli evidenziatori o le penne di colori preferiti disponibili sulla nuova scheda Disegno. Adesso puoi preparare i tuoi report o presentazioni in modo più vivace. Usa l’opzione di contagocce per trovare la sfumatura giusta.

Combinazione di testi

Quando lavori con accordi, contratti o altri file aziendali, delle volte capita di revisionarli le modifiche apportate dagli altri, sfogliare le versioni dello stesso file, visualizzare i commenti inseriti. Adesso con la nuova funzionalità degli editor online ONLYOFFICE puoi non solo risparmiare del tempo lavorando con i testi, ma diminuire la quantità degli errori possibili.

Puoi creare un documento solo di due versioni dello stesso file grazie alla possibilità di unirli.

Due documenti di testo saranno uniti in uno con le revisioni non risolte rimaste attive nel file unito. Allora potrai riguardarle, accettarle o rifiutarle se desideri.

Salvataggio di testi, calcoli e oggetti come PNG e JPG

La nuova versione della suite per ufficio online offre la possibilità di salvare i documenti di testo e fogli di calcolo come file PNG e JPG. Questa opzione può essere utile se desideri mostrare i tuoi risultati come immagini e poter spedirli in modo veloce.

Ma non è finita qui, anche forme, grafici, Text Art, oggetti Smart Art, caselle di testo e ecc. creati nei tuoi documenti di testo, fogli di calcolo o presentazioni puoi salvare come file PNG con uno sfondo trasparente. Una volta salvati sono pronti per essere inseriti nei tuoi progetti futuri.

Inoltre, le nuove impostazioni applicabili agli oggetti grafici permettono di rendere il bordo della figura opaco e utilizzare la formattazione delle immagini esistenti per immagini nuove.

Per offrirti ancora più funzionalità, sono stati aggiunti i nuovi formati di file disponibili per la visualizzazione e l’ulteriore modifica tramite la conversione in OOXML: MHTML, SXC, ET, ETT, SXI, DPS, DPT, XML, SXW, STW, WPS e WPT.

Fogli di calcolo aggiornati

Grafici a radar. Sono stati introdotti i grafici radar che permettono di mostrare i dati complessi in modo rapido ed evidente. Puoi anche inserirli nei documenti di testo o arricchire le tue presentazioni con un’opzione illustrativa in più.

Protezione perfetta. Usa gli intervalli protetti, dove solo agli utenti appropriati possono apportare le modifiche. Altri tuoi colleghi con accesso alla cartella possono comunque visualizzare il contenuto.

Nuove formule. La nuova versione offre ancora più formule per i calcoli precisi: SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT e SORT.

Tabelle pivot potenziate. Scopri l’impostazione Mostra valori per poter presentare i valori in modi diversi. Utilizza altre opzioni del menu contestuale e lavora con le tabelle pivot in modo più confortevole.

Inoltre, nei fogli di calcolo sono stati aggiunti:

anteprima di Page Break;

impostazioni l’intervallo di pagine e il numero della prima pagina per la stampa;

data breve o lunga nelle preimpostazioni del formato numerico;

cambio impostazioni maiusc/minusc.

AI helper migliorato

Il plugin ChatGPT presentato negli editor ONLYOFFICE è diventato ancora più potente e offre ancora più funzionalità per:

Generare le immagini che descrivono il tuo testo.

Riassumere il contenuto del testo selezionato.

Trovare le parole chiavi nella parte individuata.

Farlo cercare le definizioni dei termini.

Aggiungere le traduzioni.

Cercare sinonimi e altro ancora.

La nuova versione di ONLYOFFICE Desktop Editors permette di utilizzare il plugin di ChatGPT in modo più semplice e veloce grazie al Plugin Manager, la nuova funzione disponibile direttamente nell’interfaccia. Adesso puoi aggiungere le estensioni necessarie in due clic .

Creatore di moduli aggiornato

La nuova versione di ONLYOFFICE Docs include anche i miglioramenti per i moduli digitali. Goditi la loro creazione ancora più comoda:

impostazioni di default che non permettono di compilare i moduli in modalità modifica;

aggiunta di un nuovo modulo senza uscire dal modulo presente;

migliore operabilità dei campi più piccoli all’interno dei moduli complessi;

monitoraggio delle modifiche migliorato.

E’ arrivato un momento giusto di provare le nuove funzionalità della suite per ufficio potente e sicura. Scarica la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 7.4 e installala tramite i connettori già pronti all’interno della tua infrastruttura aziendale.

Prova anche la versione desktop disponibile per Linux, Mac OS e Windows disponibile gratuitamente per il tuo uso personale: scarica ONLYOFFICE Desktop Editors.

Gli editor online all’interno di piattaforma di collaborazione documentale ONLYOFFICE DocSpace verranno aggiornati prossimamente.