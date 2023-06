Final Fantasy 16 è quasi perfetto per Famitsu, l’hype è alle stelle

Final Fantasy 16, il nuovo action RPG di Square Enix, sta iniziando a strappare recensioni entusiaste da parte della critica, la prima arriva direttamente dal lontano Oriente, per mano di una rivista autorevole, Famitsu, pronta ad assegnarli un punteggio di 39/40, numeri praticamente mai visti prima d’ora.

Le aspettative degli utenti sono davvero altissime, in molti, anche dai test effettuati sulla demo, pensano di essere di fronte ad un vero e proprio capolavoro, pronto ad impegnare ore e ore di gioco. Proprio la longevità rientra nella valutazione di Famitsu, secondo la rivista sono necessarie tra le 30 e le 40 ore per completare al 100% la sola campagna principale, andando ad estendere però l’esperienza verso le 70 ore complessive (con le quest secondarie).

Final Fantasy 16 – ora lo proviamo

Leggendo i primi commenti in rete, alcuni giocatori speravano in una campagna più lunga e corposa, dato essere molto spesso composta da numerose scene di intermezzo; a conti fatti, tuttavia, non possiamo che essere allineati con le aspettative, la stessa Square Enix aveva comunicato una longevità simile, confermando difatti gli ottimi passi in avanti compiuti negli anni.

Le qualità di Final Fantasy 16 sembrano essere indiscusse, e come vi dicevamo le aspettative sono davvero elevate. Ora non resta che attendere lo sblocco del titolo, previsto per oggi, 22 giugno 2023. Questi sarà disponibile in esclusiva per Sony PlayStation 5, quindi dovrete avere per forza la console di Sony per poterlo toccare e testare con mano; in caso contrario non vi resta che lustrarvi gli occhi con i tantissimi gameplay presenti su YouTube, e sperare un giorno di acquistare la console.