Recensione del videogioco gestionale sportivo Football Manager 2023

Pubblicato in anteprima mondiale lo scorso 22 novembre 2022, Football Manager 2023 prosegue sulla stessa linea di simulazione video gaming dell’edizione precedente.

Come funziona FM23

Football Manager 2023 (ufficialmente abbreviato in FM23) è un videogioco di simulazione di gestione del calcio sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da Sega. Fa parte della serie Football Manager. È stato rilasciato l’8 novembre 2022 per la maggior parte delle piattaforme, con accesso anticipato a partire da due settimane prima per PC e Mac, mentre l’uscita del gioco per PlayStation 5 è stata posticipata a data da destinarsi.

Una recensione obiettiva da appassionati di calcio del gioco

Giocare a Football Manager rende senza ombra di dubbio degli appassionati di calcio migliori, più informati e competenti. Non è semplice oggi seguire i nomi e le traiettorie dei giovani prodigi in arrivo da nessun’altra parte, e ci fa sembrare colti quando possiamo parlare ai nostri contatti di un nuovo promettente giocatore del campionato austriaco. C’è un vasto mondo là fuori, al di fuori della Premier League, pieno di talenti maturi per essere scelti.

In Football Manager 2023 non è mai stato così vero, e se sei un appassionato di fantacalcio e ti piace seguire gli eventi sportivi dal vivo, incluso il discorso legato ai Pronostici Calcio questo potrebbe essere il gioco definitivo, che tutti gli appassionati sportivi e del gioco del football stavano aspettando da molto tempo.

In Football Manager 2023 sei un manager, ma sono anche molto di più. Sei infatti il capo allenatore, il direttore finanziario, il direttore del calcio, un intero dipartimento delle risorse umane e le relazioni con i media. Credo che José Mourinho in realtà lavori meno di te in Football Manager. La micro gestione può essere svolta in modo differente e personale: possiamo infatti dedicare 25 ore al reclutamento, allo scouting, all’impostazione tattica e all’ottimizzazione dei programmi di allenamento, oppure posso delegare la maggior parte del tempo allo staff dietro le quinte e superare la prima pre-stagione solo gestendo il reclutamento.

Come costruire la propria squadra con FM23

che desideri e di cui hai bisogno per lottare per i titoli è il fulcro del calcio professionistico, e lo stesso vale per Football Manager. I rapporti degli scout arrivano regolarmente, evidenziando i giocatori che secondo gli scout potrebbero valere la pena tenere d’occhio o ingaggiare immediatamente. Questi rapporti di solito danno ai giocatori una valutazione in lettere con A+ che è il più alto, ma il messaggio non ha sempre senso. Ad esempio, un giocatore può ricevere una valutazione B con la raccomandazione di firmare a tutti i costi, mentre un giocatore con una valutazione scout più alta può avere un commento del tipo “potrebbe essere un acquisto decente”. Questi rapporti potrebbero richiedere una revisione nei giochi futuri, ma c’è stata una grande aggiunta a Football Manager 2023 per la costruzione della tua squadra: il Squad Planner. Questo strumento di sandbox ti consente di approfondire ogni posizione e vedere come potrebbe apparire la tua squadra non solo nella stagione in corso, ma anche nelle prossime due stagioni.

I punti di forza del gioco

In ogni posizione mostrerà quali giocatori potrebbero essere cruciali per il successo della tua squadra e dove i giocatori che hai selezionato potrebbero classificarsi nella tua rosa. Puoi anche passare per vedere come potrebbero apparire le diverse formazioni, se stai considerando una ricostruzione più grande. È un ottimo strumento e aiuta davvero a pianificare la tua politica di trasferimento, permettendoti di vedere davvero dove ci sono lacune nella squadra, come i giocatori potrebbero salire di grado e dove è probabile che i tuoi punti di forza attuali continuino.

Andando alle partite, anche le animazioni e l’IA sono state ottimizzate per Football Manager 2023. Quando si tratta di animazioni e movimenti dei giocatori, ci sono alcuni cambiamenti che migliorano il flusso della partita, mentre l’IA del manager è stata anche lavorata per rendere più difficile l’avversario giocare contro mentre reagiscono durante una partita. Tuttavia, ci sono alcuni bug minori con la visualizzazione della partita. Ad esempio, in un paio di partite alcuni dei miei giocatori indossavano la divisa degli avversari, il che ha reso le cose più difficili da seguire rispetto al Manchester United che giocava in grigio. Tuttavia non era un evento normale (molto simile a Man Utd in grigio).

Considerazioni finali

Il mondo del calcio è cambiato molto in questi anni, evolvendosi come del resto è avvenuto anche per i videogames. Pensiamo ad esempio a campioni come Cristiano Rolando, Neymar Jr. o Lionel Messi o a calciatori che militano in Serie A come nel caso di Luis Alberto, autentico appassionati di videogiochi, il quale sul proprio canale Twitch.tv dispensa opinioni e consigli sui suoi titoli preferiti. In questo tipo di contesto un gioco come FM23 rappresenta una vera e propria manna per tutti gli appassionati di calcio e di sport in generale, che hanno fatto del gaming la loro principale attività in termini di svago e di divertimento.