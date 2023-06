Carrelli della spesa salvavita grazie alla tecnologia

Di recente sono stati pubblicati i risultati di una ricerca particolare e interessante. È stato rivelato che l’integrazione di sensori per elettrocardiogrammi nei normali carrelli dei supermercati può aiutare a diagnosticare la fibrillazione atriale e prevenire gli ictus e altre patologie. La fibrillazione atriale è tra i disturbi del ritmo cardiaco più comune e aumenta di cinque volte il rischio di ictus. I ricercatori miravano a identificare le persone con questa condizione attraverso lo studio SHOPS-AF, che prevedeva il posizionamento di sensori nelle maniglie di dieci carrelli della spesa in quattro supermercati di Liverpool con farmacie.

Durante lo studio durato appena due mesi, agli acquirenti è stato chiesto di tenere il manubrio del carrello modificato per almeno 60 secondi. Se il sensore non ha rilevato un battito cardiaco irregolare, si è illuminato in verde; hanno anche proceduto a fare esami al polso per confermare in qualche caso. Se invece veniva rilevato un battito cardiaco irregolare, il sensore si illuminava di rosso, richiedendo un controllo manuale del polso da parte di un farmacista in negozio.. Le registrazioni ECG con luce rossa e/o polso irregolare sono state esaminate infine da un cardiologo esperto presente.

Un carrello per diagnosticare problemi cardiaci

Su 2.155 adulti che hanno utilizzato i carrelli della spesa, 220 partecipanti avevano a disposizione dati ECG e mostravano segni di fibrillazione atriale. Dopo la revisione dell’ECG, 115 partecipanti non presentavano fibrillazione atriale, 46 registrazioni non erano chiare, alla fine è stata diagnosticata in 59 partecipanti. Tra i partecipanti con diagnosi positiva, 20 erano già a conoscenza della loro condizione, mentre 39 non erano stati precedentemente visitati in tal senso.

Lo studio ha rilevato che quasi i due terzi degli acquirenti contattati erano disposti a utilizzare i carrelli, suggerendo l’accettabilità del concetto e il potenziale per dei test su larga scala. Le regolazioni per migliorare la precisione, come il perfezionamento del posizionamento delle mani e la riduzione del tempo necessario per il contatto continuo con il manubrio, sono previste per uno studio futuro. I ricercatori hanno inoltre sottolineato che il controllo della fibrillazione atriale durante la spesa di routine potrebbe essere un approccio promettente per prevenire gli ictus e salvare vite umane.