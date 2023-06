Xbox Series X e Game Pass costeranno di più, ecco la scelta di Microsoft

Lo temevamo, sopratutto a causa dell’inflazione e delle ultime scelte di Sony, anche Microsoft è stata costretta a prendere una difficile decisione, a partire dai prossimi mesi il costo mensile del Game Pass e della console di punta, l’Xbox Series X, saranno incrementati.

La data limite è il primo di Agosto, giorno dal quale il prezzo di Xbox Series X aumenterà di circa 50 euro, arrivando a costare 549,99 euro, esattamente la stessa cifra di Sony PS5. Le modifiche, stando a quanto annunciato, non andranno a toccare Xbox Series S, la piccola della famiglia delle console di nuova generazione.

Xbox Game Pass, quanto costerà

Il discorso cambia per quanto riguarda il Game Pass, proprio perché le modifiche al listino saranno attive dai rinnovi successivi al 6 luglio, sia per i nuovi clienti che per i vecchi clienti con rinnovo mensile (se invece avete l’abbonamento annuale non cambierà nulla fino all’anno successivo).

Le modifiche riguarderanno solamente Game Pass Ultimate e Game Pass per console (non il Game Pass per PC), i nuovi prezzi verranno ritoccati al rialto di pochi euro, raggiungendo i 14,99 euro per quanto riguarda il Game Pass Ultimate, mentre il Game Pass Console costerà circa 10,99 euro. Nel caso in cui foste interessati alla variante PC Game Pass, ricordatevi che costerà ancora 9,99 euro al mese.

Le variazioni andranno a toccare la maggior parte dei mercati, solamente nel caso di Cile, Danimarca, Norvegia, Arabia Saudita e Svizzera, i prezzi resteranno praticamente gli stessi, nella speranza che in un futuro non verranno ancora ritoccati al rialzo (e perché no, diminuiti?).