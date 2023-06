Starfield sarà esclusiva Xbox, ma Sony lo voleva a sua volta in esclusiva

Starfield è un gioco dalle altissime aspettative da parte dei consumatori, un titolo che a detta della stessa Bethesda, dovrebbe rivoluzionare completamente il mondo del gaming con un’enormità di contenuti, mostrando per la prima volta la vera e propria essenza della next gen. Un titolo che sarà esclusiva Xbox, con debutto al day1 sul Game Pass, ma che la stessa Sony avrebbe voluto in esclusiva su PS5.

Le affermazioni provengono direttamente dal recente processo sull’acquisizione di Activision, nelle aule dell’FTC, infatti, Phil Spencer, a capo della divisione Microsoft Gaming, avrebbe sostenuto che Sony aveva intenzione di pagare Bethesda per ottenere l’esclusività di Starfield PS5, e che originariamente esistesse una versione apposita per la console dell’azienda nipponica. Ipotesi tramontata con l’acquisizione da parte di Microsoft, ma che avrebbe dovuto seguire la stessa evoluzione temporale di Ghostwire Tokyo e Deathloop, due giochi usciti inizialmente solo su PS5, per poi arrivare anche sulla console dell’azienda statunitense

Starfield sarà il nuovo GOTY?

Una notizia interessante che apre le porte a tantissime considerazioni in merito alle decisioni commerciali intraprese da Sony, la quale già all’epoca aveva individuato l’incredibile potenziale di un titolo che in breve tempo avrebbe potuto conquistare milioni di utenti. A detta di Bethesda, l’adattamento del gioco alla console Sony avrebbe irrimediabilmente portato a posticipare il lancio globale, impedendone il debutto il 6 settembre 2023.

Le aspettative, come vi dicevamo, sono davvero elevatissime, non vediamo l’ora di potervi raccontare di più di Starfield, nella speranza che non risulti essere un flop come Redfall, altro gioco che aveva promesso molto, ma che alla fine è risultato essere qualitativamente di livello inferiore.