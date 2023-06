I delfini “parlano” con i loro piccoli in tono più alto, proprio come gli umani

I delfini sono animali intelligenti e sociali, noti per la loro capacità di comunicare tra loro attraverso una serie di suoni e vocalizzazioni. Ma una nuova ricerca ha scoperto che i delfini parlano ai loro cuccioli con un tono più alto, proprio come fanno gli esseri umani. La ricerca, pubblicata sulla rivista Biology Letters, ha rivelato che i delfini maschi e femmine parlano ai loro cuccioli con un tono più alto rispetto alle loro normali vocalizzazioni. Inoltre, il tono alto viene utilizzato esclusivamente per la comunicazione con i cuccioli, il che suggerisce che i delfini sono consapevoli della necessità di adattare il loro linguaggio in base al pubblico.

Gli scienziati hanno analizzato i suoni emessi da 10 delfini maschi e femmine adulti mentre interagivano con i loro cuccioli. Hanno scoperto che il tono medio delle vocalizzazioni era significativamente più alto quando i delfini parlavano ai loro cuccioli, rispetto a quando interagivano con altri adulti. Inoltre, il tono più alto è stato utilizzato solo durante le interazioni con i cuccioli, suggerendo che i delfini sono consapevoli della necessità di adattare il loro linguaggio in base all’ascoltatore.

Delfini, le mamme usano un tono più alto con i loro piccoli, come noi umani

La comunicazione è un aspetto fondamentale della vita animale e svolge un ruolo importante nella coesione sociale e nella sopravvivenza dell’individuo e della specie. La scoperta che i delfini adattano il loro linguaggio in base all’ascoltatore suggerisce che la comunicazione animale è più sofisticata di quanto si pensasse in passato. Una possibile spiegazione per il tono più alto utilizzato dai delfini quando parlano ai loro cuccioli potrebbe essere legata al fatto che i cuccioli hanno una percezione uditiva diversa rispetto agli adulti. Inoltre, il tono più alto potrebbe servire a facilitare la comunicazione tra madre e figlio nel mare aperto, dove le onde sonore si disperdono rapidamente.

La scoperta che i delfini parlano ai loro cuccioli con un tono più alto, proprio come fanno gli esseri umani, suggerisce che la comunicazione animale e quella umana hanno alcune similitudini sorprendenti. Gli animali sono in grado di adattare il proprio linguaggio in base all’ascoltatore, proprio come gli esseri umani, il che suggerisce che la comunicazione è un aspetto fondamentale della vita animale e umana. La ricerca sui delfini è importante non solo per comprendere meglio la comunicazione animale, ma anche per la conservazione della specie. I delfini sono animali altamente intelligenti e sociali, ma sono minacciati da una serie di fattori, tra cui l’inquinamento, il cambiamento climatico e la pesca eccessiva. Comprendere meglio il loro comportamento e la loro comunicazione potrebbe aiutare a proteggerli e preservare il loro habitat.

In conclusione, la scoperta che i delfini parlano ai loro cuccioli con un tono più alto, proprio come fanno gli esseri umani, è un’ulteriore evidenza della complessità della comunicazione animale. La ricerca sui delfini è importante non solo per la comprensione della loro vita e del loro comportamento, ma anche per la conservazione della specie in un mondo sempre più minacciato. La capacità dei delfini di adattare il proprio linguaggio in base all’ascoltatore suggerisce che la comunicazione animale sia più sofisticata di quanto si pensasse in passato e che ci siano molte altre scoperte interessanti da fare in questo campo. In definitiva, questa scoperta ci insegna ancora una volta a non sottovalutare la complessità e la bellezza del mondo naturale che ci circonda.

Foto di Wolfgang Zimmel da Pixabay