Implosione catastrofica: gli occupanti del sommergibile Titan sono probabilmente morti istantaneamente

Il sommergibile Titan che trasportava cinque persone verso il relitto del Titanic è imploso vicino al sito del naufragio, uccidendo tutti a bordo, hanno dichiarato le autorità giovedì scorso, ponendo fine in modo tragico a una saga che includeva una ricerca disperata e continua e una veglia mondiale per la nave scomparsa.

Gli esperti hanno affermato che il sommergibile Titan ha subito un’implosione catastrofica che ha probabilmente ucciso istantaneamente il suo pilota e i quattro passeggeri a causa dell’intenso pressione dell’acqua nelle profondità del Nord Atlantico.

I ricercatori marittimi hanno definito l’implosione come il peggior esito possibile tra tutti gli scenari immaginati durante la ricerca disperata e continua per trovare la nave scomparsa.

Una tragica fine

L’imbarcazione è scomparsa domenica e probabilmente è implosa lo stesso giorno, secondo un “anomalia” rilevata da un sistema acustico della Marina degli Stati Uniti. Tuttavia, gli sforzi di ricerca internazionali sono continuati perché le autorità non consideravano quelle informazioni definitive.

Esperti hanno avvertito che, sotto una pressione intensa alle profondità estreme, lo scafo del Titan potrebbe implodere, causando la morte istantanea per chiunque si trovi a bordo dell’imbarcazione. “Non penso che le persone possano realizzare l’enorme energia coinvolta nel processo distruttivo di un’implosione“, ha dichiarato Bob Ballard, membro del team che ha scoperto il relitto del Titanic nel 1985, a ABC News. “Distrugge tutto in maniera letteralmente demolitrice“.

Mentre OceanGate Expeditions, proprietaria e operatrice dell’imbarcazione, vantava la cabina cilindrica più spaziosa del Titan, realizzata in fibra di carbonio, gli esperti del settore affermano che essa rappresentava una deviazione dalle cabine sferiche realizzate in titanio utilizzate dalla maggior parte dei sommergibili. Una sfera è una “forma perfetta” perché la pressione dell’acqua viene esercitata in modo uniforme su tutte le sue parti, ha dichiarato Chris Roman, professore presso la Graduate School of Oceanography dell’Università di Rhode Island.

Il Titan, lungo 6,7 metri e con un peso di 10.432 chilogrammi, aveva un volume interno maggiore, anche se ancora affollato con un massimo di cinque persone sedute, il che significava che era sottoposto a una maggiore pressione esterna. La pressione dell’acqua a 3.800 metri di profondità, nel sito del relitto del Titanic, è di circa 400 atmosfere o 6.000 libbre per pollice quadrato. Arun Bansil, professore di fisica presso la Northeastern University, ha paragonato questa pressione “enorme” alla forza di “una balena che morde qualcuno“.

Sebbene il Titan avesse uno scafo composito con sensori integrati in grado di resistere alle alte pressioni vicino al fondale marino, qualsiasi difetto avrebbe potuto provocare un’implosione “quasi istantanea“ in meno di 40 millisecondi, ha affermato il professor associato Eric Fusil, direttore dell’Hub della Cantieristica presso l’Università di Adelaide in Australia. “Probabilmente i passeggeri non avrebbero avuto idea di cosa stava per accadere“, ha detto Bansil.

Il Titan aveva effettuato più di una dozzina di immersioni in acque profonde, esercitando ripetuti stress sullo scafo, ha affermato Jasper Graham-Jones, professore associato di ingegneria meccanica e marina presso l’Università di Plymouth nel Regno Unito. Questo stress potrebbe aver causato delaminazione, una rottura orizzontale dello scafo in fibra di carbonio, ha aggiunto. Né la Guardia Costiera né OceanGate Expeditions hanno fornito dettagli sull’implosione.

Un disastro simile si è verificato nel 1963, quando l’USS Thresher, un sottomarino a propulsione nucleare, è probabilmente imploso quando ha superato la “profondità di prova” dopo una serie di altri guasti. Sono rimasti uccisi 129 marinai e civili durante una normale immersione di prova al largo di Cape Cod.