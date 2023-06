4 superlune in sequenza previste per questa estate

Secondo il calendario di Fred Espenak, astrofisico americano emerito ormai in pensione che ha lavorato presso il Goddard Space Flight Center e conosciuto per il suo lavoro sulle previsioni di eclissi, questa estate avremo una serie di ben 4 superlune, di cui la prima è proprio la luna piena del 3 luglio. Le altre si verificheranno il 1 agosto, il 31 agosto ed il 29 settembre.

Ma esattamente cosa sono le superlune?

Sappiamo tutti che la Luna piena si ha quando la Luna, nella sua orbita mensile, viene a trovarsi sul lato opposto della Terra rispetto al Sole. Ma quando una luna piena diventa super? Semplicemente quando la Luna piena si verifica in un momento in cui la Luna è più vicina alla Terra nella sua orbita ellittica.

Secondo la tabella delle superlune complete di Fred Espenak, la Luna durante questa serie di 4 superlune si troverà alla distanza di 361.934 km per il plenilunio del 3 luglio, a 357.530 km per quello del 1 agosto, a 357.344 km per quello del 31 agosto e a 361.552 km per quello del 29 settembre. Queste distanze sono infatti inferiori rispetto alla distanza media della luna di 384.472 km.

Il termine superluna fu coniato nel 1979b dall’astrologo Richard Nolle, il quale la definì come “una Luna nuova o piena che si verifica con la Luna in corrispondenza o in prossimità (entro il 90%) del suo avvicinamento più prossimo alla Terra in una data orbita”. Il termine “superluna” non è un termine strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica per il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare. Gli astronomi infatti si riferiscono a questi eventi astronomici come lune piene perige o lune nuove perigee.

Una Luna più luminosa e più grande

Le superlune sono maggiormente attrattive rispetto ad un normale plenilunio in quanto la maggiore vicinanza del nostro satellite alla Terra le fa apparire più luminose e più grandi. Ovviamente non vi è nessun cambiamento fisico effettivo nella Luna, è solo una diversa percezione dell’occhio umano dovuta alla minore distanza. Durante una superluna il disco lunare può infatti apparire fino all’8% più grande e fino al 16% più luminoso.

Per quest’anno la superluna più vicina, e quindi la più affascinante, sarà quella del 31 agosto. Questo particolare plenilunio sarà anche una Luna blu. Anche in questo caso si tratta solo di un nome popolare utilizzato per identificare il secondo plenilunio all’interno dello stesso mese.

Foto di Robert Karkowski da Pixabay