Final Fantasy 16, le vendite sono inferiori a FF15 e FF7 Remake

Il lancio di Final Fantasy 16 è stato molto buono, questo è indubbio, ma a conti fatti i numeri appaiono sin da subito inferiori rispetto a quanto osservato in passato con Final Fantasy 15 o anche Final Fantasy 7 Remake, considerando la somma di copie fisiche e digitali.

Secondo le prime stime, ad oggi FF16 avrebbe raggiunto le 3 milioni di copie vendute, un numero assolutamente interessante per due motivi: è disponibile solamente dal 22 giugno, ma sopratutto è stato lanciato in esclusiva su PS5. L’ipotesi è che proprio questo secondo aspetto abbia in parte limitato l’accessibilità da parte del pubblico, sebbene le scorte di PS5 siano oggi più che sufficienti, il numero di utenti con la console di nuova generazione è decisamente limitato.

Final Fantasy 16 – le vendite iniziali sono inferiori

E’ chiaro, stiamo parlando di dati iniziali, ben consapevoli che la vita del prodotto sia molto lunga, ma ad oggi i numeri si esprimono senza pietà: Final Fantasy 16 è inferiore numericamente a FF15 e FF7 Remake, nonostante il voto Metacritic sia a tutti gli effetti uno dei più alti di sempre.

Gli analisti, tuttavia, sono concordi nel pensare che il gioco possa fare da traino alla vendita di nuove console, essendo un gioco comunque disponibile solo su PS5, e dalla grandissima attrattiva per il pubblico, tanto da spingere i videogiocatori ad acquistare appositamente la console di Sony per testare e toccare con mano l’esperienza offerta.

Solo il tempo saprà dare una risposta definitiva ai tanti quesiti che nel corso delle ultime settimane gli utenti si sono posti, nel frattempo godetevi un gioco davvero molto interessante.