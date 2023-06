Sclerosi multipla: identificata variante genetica che potrebbe aumentarne la gravità

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante gli sforzi degli scienziati, la causa della SM non è ancora completamente compresa. Tuttavia, un nuovo studio suggerisce che una variante genetica potrebbe aumentare la gravità della SM. Quest’ultima è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca erroneamente il tessuto nervoso del cervello e del midollo spinale. Ciò può causare una vasta gamma di sintomi, tra cui difficoltà motorie, problemi di visione e affaticamento.

Gli scienziati hanno cercato di comprendere la SM per decenni, ma la causa specifica della malattia non è ancora stata completamente compresa. Tuttavia, ci sono state molte scoperte importanti sulla SM negli ultimi anni. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Nature Communications” ha identificato una variante genetica che potrebbe aumentare la gravità della SM. Gli scienziati hanno analizzato il DNA di 1.500 pazienti con SM e hanno scoperto che la variante genetica era associata a una maggiore gravità della malattia.

Sclerosi multipla, la gravità potrebbe aumentare a causa di una nuova variante genetica

La variante genetica identificata nel nuovo studio si trova sul gene della proteina CLEC16A, che è coinvolto nella regolazione del sistema immunitario. La variante genetica sembra influire sulla funzione di questo gene, potenzialmente aumentando l’infiammazione e la gravità della SM. La scoperta di una variante genetica associata alla gravità della SM potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento della malattia. Gli scienziati potrebbero essere in grado di sviluppare terapie specifiche per i pazienti con questa variante genetica, in modo da ridurre la gravità della malattia.

La SM è una malattia debilitante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. La ricerca sulla SM è importante non solo per comprendere la causa della malattia, ma anche per sviluppare nuove terapie per aiutare i pazienti a gestire i loro sintomi e migliorare la loro qualità di vita. Nonostante gli importanti progressi compiuti nella ricerca sulla SM negli ultimi anni, c’è ancora molto da fare per comprendere completamente la malattia. Gli scienziati continueranno a cercare nuove scoperte sulla SM, sperando di trovare nuove terapie per aiutare i pazienti a gestire i loro sintomi e migliorare la loro qualità di vita.

In sintesi, il nuovo studio che ha identificato una variante genetica associata alla gravità della SM è un importante passo avanti nella comprensione della malattia. Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per lo sviluppo di nuove terapie per la SM e per aiutare i pazienti a gestire i loro sintomi. Tuttavia, c’è ancora molto da fare nella ricerca sulla SM, e gli scienziati continueranno a cercare nuove scoperte sulla malattia.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay