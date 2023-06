BOOX Tab Mini C: arriva il nuovo Tablet ePaper da portare sempre con sè

Presenta un elegante corpo in metallo con colorazione tenue ed un profilo curvo e liscio. Il design non solo lo rende esteticamente gradevole, ma consente anche di avere sempre una presa ergonomica per letture prolungate senza affaticamento delle mani. Le dimensioni compatte ed il peso ridotto permettono di avere il Tab Mini C sempre con sé: che vi troviate su un autobus, in metropolitana, in aereo o imbarcati per la prossima avventura: ovunque sarete potete leggere un buon libro o disegnare con semplicità. Offre prestazioni impressionanti alla pari con i tablet tradizionali quando si tratta di utilizzare applicazioni di terze parti, grazie ai suoi 4GB di RAM e ai 64GB di memoria interna.

Progettato per migliorare il piacere di leggere romanzi con immagini a colori, fumetti, pagine web e altri contenuti, è dotato di una grande batteria da 5.000mAh, luci anteriori con regolazione della temperatura, accelerometro per orientare automaticamente lo schermo, e supporto per vari formati di libri. Oltre ad essere un eReader a colori, Tab Mini C è anche un comodo blocco per catturare le idee, l’immaginazione e le scoperte fortuite della vita. Ha 16 colori a disposizione, è possibile dipingere bei momenti, organizzare i pensieri e caricarli nel cloud. Inoltre, l’app Calendar Memo integrata consente di scrivere elenchi di cose da fare, promemoria e programmi che possono essere controllati in qualsiasi momento senza la necessità di riattivare il dispositivo.

Il software di BOOX è lo stesso già visto su Note Air2 Plus, completo e personalizzabile. Supporta tutti i più comuni formati per libri, fumetti e documenti, inclusi ePub, mobi, PDF, CBR e CBZ e include un’eccellente app per gli appunti, ma grazie al Play Store è possibile installare qualsiasi software utile, tra cui anche app per la lettura di altri servizi, come Kindle o Kobo. BOOX Tab Mini C è disponibile da oggi sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €499 con lo stilo Pen Plus incluso. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un bundle esclusivo con custodia magnetica gratuita. Inoltre BOOX offre 10GB di archiviazione gratuita su cloud Onyx per tutti gli utenti nuovi ed esistenti. Qualsiasi modello abbiate acquistato, riceverete gratuitamente 10GB di memoria sul cloud per ogni account Onyx per conservare al sicuro tutte le note.

Immagine via Shop Boox