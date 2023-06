Microsoft acquisisce SEGA? ecco la risposta dell’azienda

Dai recenti documenti emersi dal tribunale dove si è discusso ultimamente dell’acquisizione di Activion-Blizzard da parte di Microsoft, era emersa l’intenzione passata dell’azienda statunitense di acquisire SEGA per spingere al massimo il Game Pass di Xbox. Un’operazione discussa tra le due realtà, ma mai effettivamente concretizzatasi.

La sola comparsa dell’indiscrezione in rete ha risvegliato l’interesse degli investitori verso la casa madre di titoli iconici del passato, come Sonic (ma non solo ovviamente), tanto da spingere le azioni della compagnia fino ai massimi degli ultimi 16 anni. Non sappiamo quanto effettivamente le due aziende abbiano discusso in passato, ma di sicuro ci sono stati contatti amichevoli per portare i titoli SEGA sul Game pass di Microsoft.

SEGA acquisita da Microsoft?

Un commento viene fornito direttamente da Shuji Utsui, il vicepresidente di SEGA, con un’intervista rilasciata recentemente a Bloomberg, nella quale afferma che “non in questo momento SEGA è interessata ad una acquisizione”, ciò non vuol dire che non lo sia in futuro, e che allo stesso tempo, “i rapporti con Microsoft sono molto buoni e stretti”.

Da queste dichiarazioni possiamo redigere alcune considerazioni: il futuro non è scritto, SEGA potrebbe valutare (non si sa quando) una possibile acquisizione, ed allo stesso tempo il crescente rapporto tra le parti potrebbe lasciare intendere che un giorno si possano unire. Tutto questo però sono solamente congetture ed interpretazioni dei commenti di Utsui, di effettivo e reale non c’è praticamente nulla, non ci resta che attendere eventuali nuovi sviluppi, e nel frattempo goderci dei titoli di entrambe le aziende.