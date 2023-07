Halla: il pianeta zombie potrebbe essere sopravvissuto all’esplosione della sua stella

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta, definito zombie in quanto non dovrebbe esistere dopo l’esplosione della sua stella, dalle dimensioni di Giove. Noto anche come Halla, è situato a 520 anni luce dalla Terra. L’enorme mondo apparentemente ha affrontato una certa distruzione dopo che la sua stella ospite, Baekdu, si è gonfiata fino a migliaia di volte la sua dimensione originale per divorare qualsiasi pianeta nella sua orbita. Tuttavia in maniera miracolosa questo pianeta zombie è sopravvissuto e gli esperti ancora non riescono a capire come sia successo.

Quando una stella massiccia esaurisce il suo combustibile nucleare, può innescarsi una reazione che porta all’esplosione, chiamata supernova. Durante questo evento, la stella rilascia enormi quantità di energia e materia nello spazio circostante, generando un’onda d’urto distruttiva. Halla è stata scoperta per la prima volta dagli astronomi coreani nel 2015, utilizzando una tecnica nota come metodo della velocità radiale, che cerca i rimorchiatori di pianeti nascosti nell’oscillazione di stelle lontane. Eppure il pianeta presentava un mistero: stava orbitando attorno alla stella Baekdu.

Halla, sopravvissuto all’esplosione della sua stella il pianeta zombie

Come sappiamo per la maggior parte della loro vita le stelle bruciano fondendo atomi di idrogeno in elio. Una volta che hanno esaurito il loro combustibile a idrogeno, tuttavia, iniziano a fondere l’elio, portando a un massiccio aumento della produzione di energia che li fa gonfiare fino a centinaia, o addirittura migliaia, di volte la loro dimensione originale. Man mano che le stelle si espandono, divorano i loro pianeti interni, trasformandosi in enormi stelle chiamate giganti rosse. Per stabilire che queso pianeta zombie sia proprio un pianeta appartenente alla stella madre, i ricercatori hanno effettuato osservazioni utilizzando il Keck Observatory e il Canada-France-Hawaii Telescope nel 2021 e nel 2022, che hanno confermato che l’orbita quasi circolare del pianeta di 93 giorni stabile da più di un decennio.

Tuttavia secondo i risultati e gli astronomi stessi è quasi impossibile che Halla sia stata toccata dalla sua stella, che si trova a circa metà della distanza dal pianeta rispetto alla Terra dal sole. Secondo i risultati si è arrivati a due possibili opzioni: o Halla è nata dopo che Baekdu si è trasformato in una gigante rossa, oppure quest’ultimo era una volta una delle due stelle in un sistema binario che in seguito si è fusa, impedendo a entrambe di espandersi a sufficienza per consumare Halla. Se il sistema Baekdu fosse originariamente costituito da due stelle, la loro fusione avrebbe potuto impedire a una qualsiasi di esse di espandersi sufficientemente da inghiottire il pianeta.

La scoperta del pianeta Zombie potrebbe fornire agli scienziati nuove prospettive sulla possibilità di vita extraterrestre. Studiare un pianeta che ha resistito a un evento così catastrofico potrebbe fornire preziose informazioni sulla resilienza e l’adattabilità degli organismi in condizioni estreme. Inoltre l’evento dell’esplosione stellare che ha coinvolto la stella madre del pianeta Zombie potrebbe offrire importanti indicazioni sulla dinamica delle supernove e sulle conseguenze cosmiche che ne derivano. Gli astronomi potrebbero esaminare il pianeta e le regioni circostanti per capire meglio gli effetti di un’esplosione stellare e come questo possa influenzare l’evoluzione dei pianeti.

Immagine via Livescience