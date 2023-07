PlayStation Plus, i giochi gratis di Luglio 2023 sono una meraviglia

In questi giorni Sony ha ufficializzato quali sono i titoli che gli utenti potranno scaricare gratuitamente con il proprio abbonamento PlayStation Plus, si tratta di titoli di ultima generazione, dall’appeal elevato, ed in grado di soddisfare finalmente anche i palati più fini e delicati.

Il più chiacchierato fra tutti è sicuramente Call of Duty: Black Ops Cold War, un FPS che racchiude al proprio interno tutto il meglio del genere, mettendo a disposizione degli utenti un’esperienza sempre pronta a stupire. Un gioco che tutti gli amanti del genere devono provare almeno una volta nella vita.

PlayStation Plus: ecco i giochi di Luglio

Al secondo posto della speciale classifica di gradimento, troviamo sicuramente Alan Wake Remastered, lanciato sul mercato nel corso del 2021, il gioco ripercorre le avventure di Alan Wake, uno scrittore che deve lottare contro l’oscurità e mostri senza volto, per salvare sé stesso e la propria famiglia. Il costrutto narrativo la fa da padrone, le aspettative restano molto elevate con il lancio sempre più vicino di Alan Wake 2.

L’ultimo titolo è forse il meno conosciuto, il suo nome è Endling Extinction is forever, pubblicato ufficialmente a Novembre 2022, ripercorre l’avventura di una mamma volpe, pronta ad intraprendere un viaggio nel corso del quale dovrà fare di tutto per mantenere in vita i propri cuccioli.

Tutti i giochi che vi abbiamo raccontato nell’articolo saranno scaricabili gratuitamente dagli utenti con un abbonamento attivo a partire dal 4 luglio. Ricordiamo che saranno fruibili fino a quando l’abbonamento sarà attivo, in caso contrario verranno rimossi dall’account stesso legato alla console Sony.