Alzheimer: questa condizione del sangue può ridurre la malattia

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa devastante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Finora, le terapie disponibili per il trattamento dell’Alzheimer si sono concentrate principalmente sulle strategie farmacologiche per alleviare i sintomi della malattia. Tuttavia, una nuova frontiera di ricerca promettente si sta aprendo attraverso l’emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, una tecnica che potrebbe portare a nuove terapie innovative per la riduzione dei sintomi dell’Alzheimer.

Questa è una condizione comune del sangue che è associata ad un aumentato rischio di malattie. Le persone con questa condizione hanno una probabilità 10 volte maggiore di sviluppare tumori del sangue e il doppio delle probabilità di finire con malattie cardiache ed epatiche. È spesso un processo legato all’età. Sorge quando un genitore delle cellule del sangue, una cellula staminale, che vive nel nostro midollo osseo finisce con una mutazione che gli consente di creare cellule del sangue mutanti più forti dei loro coetanei.

Alzheimer, una condizione del sangue può ridurre la malattia

Questa condizione può formarsi in persone altrimenti sane e non presenta sintomi evidenti ma aggrava altre condizioni. Siccome queste cellule del sangue possono competere con altre, questo ceppo clone geneticamente unico può sostituire quasi il 100% del sangue di una persona nel tempo. Quindi analizzando il DNA di oltre 2.000 persone con l’Alzheimer, i ricercatori hanno scoperto un rischio inferiore di quasi il 50% della malattia nelle persone con questa mutazione nel sangue. Lo studio Suggerisce anche che la mutazione abbia un impatto su tessuti diversi dai globuli rossi.

Di solito, i globuli bianchi che inghiottono gli invasori estranei nel cervello sono microglia, prodotte all’interno del tessuto connettivo del cervello. Ma queste cellule originate dal midollo osseo si erano in qualche modo insinuate nel cervello e avevano assunto il ruolo di microglia nel sistema immunitario. Questo sta a significare che le cellule stanno migrando dal sangue al cervello. Un’ipotesi possibile è che le mutazioni che promuovono un vantaggio di crescita nelle cellule staminali del sangue promuovano anche l’espansione e l’attività della microglia, aumentando la capacità di questa di combattere le condizioni che portano alla malattia del cervello.

La disfunzione del sistema immunitario del cervello gioca un ruolo probabile nell’Alzheimer . Quindi, se gli impostori derivati ​​dal midollo osseo stanno davvero entrando nel cervello dei portatori di CHIP, potrebbero superare la microglia difettosa derivata dal cervello nei pazienti di Alzheimer e assumere i ruoli che la microglia sta ora trascurando. Stranamente non sono stati trovati cambiamenti epigenetici che spiegherebbero questi effetti quando hanno tentato di guardare. Ciò potrebbe essere dovuto alla piccola dimensione del campione o al fatto che ci vuole qualche altro fattore per innescarli.

Questa condizione offre una nuova speranza per il trattamento dell’Alzheimer. Questa tecnica promettente potrebbe consentire la rigenerazione dei tessuti cerebrali danneggiati, offrendo una soluzione innovativa per la riduzione dei sintomi della malattia. Tuttavia, sono ancora necessari ulteriori studi e approfondimenti per comprendere appieno l’efficacia e la sicurezza di questa tecnica. Nel complesso, l’emopoiesi clonale di potenziale indeterminato rappresenta una nuova frontiera nella lotta contro l’Alzheimer e potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle terapie per questa malattia debilitante.

Foto di allinonemovie da Pixabay