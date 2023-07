Trasformare l’aria umida in energia rinnovabile: un’innovazione ecologica dirompente

La ricerca nel campo delle energie rinnovabili ha raggiunto un altro traguardo significativo, con gli scienziati che stanno esplorando nuovi metodi per trasformare l’aria umida in energia utilizzabile. Questo sviluppo innovativo potrebbe aprire nuove possibilità per la produzione di energia pulita, sfruttando una risorsa abbondante e ampiamente disponibile. In questo articolo, esploreremo il concetto di conversione dell’aria umida in energia rinnovabile e i suoi potenziali benefici per l’ambiente e la sostenibilità energetica.

La trasformazione dell’aria umida in energia si basa sulla capacità delle particelle d’acqua presenti nell’aria di accumulare una carica elettrica. Gli scienziati stanno cercando di sfruttare questa caratteristica per convertire l’energia potenziale delle goccioline d’acqua in energia elettrica utilizzabile. Il team di ricercatori è stato sorpreso di scoprire che il dispositivo, che comprendeva una serie di tubi microscopici, o nanofili, stava producendo un segnale elettrico a prescindere.

Innovazione ecologica, l’aria umida potrebbe diventare energia rinnovabile

Ogni nanofilo era meno di un millesimo del diametro di un capello umano, abbastanza largo da consentire l’ingresso di una molecola d’acqua nell’aria, ma così stretto da urtare all’interno del tubo. Ogni tubo dava cosi al materiale una piccola carica e, con l’aumentare della frequenza degli urti, un’estremità del tubo si caricava in modo diverso dall’altra. Il dispositivo che hanno ideato ha le dimensioni di una miniatura, un quinto della larghezza di un capello umano, ed è in grado di generare circa un microwatt, sufficiente per illuminare un singolo pixel su un grande schermo a LED.

Una delle tecnologie promettenti per la cattura dell’umidità atmosferica è l’utilizzo di materiali assorbenti. Questi materiali sono in grado di assorbire l’umidità presente nell’aria e successivamente rilasciarla, producendo energia durante il processo di rilascio. Gli studi sono in corso per sviluppare materiali adsorbenti efficienti e economicamente sostenibili. Una volta catturata l’umidità, viene applicato un processo di conversione per trasformare l’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica. Questo può essere realizzato attraverso diverse tecniche, come l’utilizzo di celle a combustibile a membrana a scambio di ioni o la generazione di elettricità tramite effetti termoelettrici.

Questo processo presenta numerosi vantaggi ambientali. Innanzitutto, utilizzando una risorsa abbondante come l’umidità atmosferica, si riduce la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e inquinanti. Inoltre, questo approccio non comporta l’emissione di gas serra o l’inquinamento dell’aria, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico e migliorando la qualità dell’aria. Nonostante i progressi ci sono ancora diverse sfide da affrontare. Una delle principali sfide riguarda l’efficienza del processo di cattura e conversione dell’umidità, che deve essere migliorata per rendere questa tecnologia competitiva rispetto ad altre fonti energetiche. Inoltre, è necessario garantire che il processo di trasformazione dell’umidità sia sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Foto di Alexa da Pixabay