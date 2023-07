Elon Musk è indubbiamente un personaggio decisamente controverso, una mente geniale che molto spesso esce dagli schemi con proposte ed idee molto stravaganti. Il proprietario di Twitter, infatti, ha deciso recentemente di imporre un limite massimo al numero di tweet che ogni singolo account può visualizzare (anche se già ha apportato delle modifiche).

Secondo quanto annunciato originariamente da Musk, ogni utente poteva visualizzare al massimo 300 tweet al giorno, se in possesso di un account non verificato e “nuovo”; la cifra saliva a 600 tweet, nel caso in cui l’account fosse sempre non verificato, ma fosse attivo da diverso tempo ormai, fino ad arrivare ai 6000 tweet al giorno per coloro che invece avessero pagato l’abbonamento Twitter Blue, per avere in cambio un account con la spunta blu.

Twitter, le modifiche alla proposta

Trascorse poche ore, nemmeno giorni oseremmo dire, Musk ha apportato modifiche alle cifre appena indicate, inizialmente portandole a rispettivamente 400/800 e 8000 tweet al giorno, per poi finire con 500/1000 e 10’000 tweet. Numeri temporanei, che potranno essere modificati a piacimento dal suddetto proprietario.

Il tutto lascia ovviamente di stucco, proprio perchè limitare il numero di tweet spinge chiaramente l’utente finale a sottoscrivere l’abbonamento Twitter Blue, ma d’altro canto riduce il tempo dello stesso sulla piattaforma, ciò si tramuta in una minore possibilità di visionare la pubblicità presente, e quindi minori introiti per tutta Twitter.

Secondo le note ufficiali, la decisione sarebbe temporanea, pensata solamente per limitare le aziende che utilizzano i social network per migliorare le intelligenze artificiale da loro sfruttate. Non sappiamo se, e fino a quando, tutto ciò resterà attivo.