Aumento delle temperature: lunedì la giornata più calda mai registrata

Ormai è ufficiale, ormai questo lunedì appena passato è stato il giorno più caldo mai registrato nella storia dell’uomo. Si parla di 17 gradi Celsius, temperature medie ovviamente influenzate pesantemente anche dai punti freddi del nostro pianeta. Nello specifico sarebbe 17,01 gradi mentre il precedente record era di 16,92 gradi; quest’ultimo è stato registrato il 24 luglio dell’anno scorso, a sottolineare che ogni anno è sempre un po’ più peggio.

Andando più indietro del tempo, la temperatura media 30 anni fa era di 16,2 gradi Celsius, un aumento sensibile e non ignorabile visto che gli effetti si vedono ormai tutti i giorni. I dati sono stati raccolti e diffuso dal National Centers for Enviromental Prediction del NOAA che risalgono fino al 1979. Allo stato attuale, durante tutto l’anno, le temperature oscillano tra i 12 e i 17 gradi. Si aspettando le conferme da parte di altre entità.

Quanto di fatto stanno aumentando le temperature nel pianeta

Un aspetto da sottolineare è che le temperature, in un anno normale, continuano a salire proprio tra la fine di luglio e l’inizio di agosto e quindi in realtà ci si aspettano diversi nuovi record durante buona parte di quest’estate. Di fatto i segnali non sono promettenti visto che proprio durante il mese di giugno si sono già visti numeri alti rispetto alle medie del mese degli scorsi anni.

Una delle colpe dietro a questo aumento delle temperature, andando oltre al cambiamento climatico diretto, è dovuto al fenomeno noto come El Nino che si è creato nell’Oceano Pacifico, un evento ciclico confermato dall’agenzie mondiali.