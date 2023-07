L’errore culinario inaspettato che i nutrizionisti avvertono rallenta il metabolismo

Perdere peso può sembrare un compito quasi impossibile, ed è vero che per raggiungere i tuoi obiettivi probabilmente dovrai apportare alcuni importanti cambiamenti nel tuo stile di vita che possano ridurre l’apporto calorico in modo sostenibile se desideri risultati a lungo termine e duraturi. A volte il fattore che potrebbe ostacolare la perdita di peso si nasconde nelle tue abitudini quotidiane, quindi è importante essere consapevoli della tua routine e soprattutto di come stai cucinando il cibo ogni giorno mentre lavori per perdere peso.

Norah Clark, nutrizionista ed esperta chef in hotel e ristoranti di tutto il mondo, afferma che, sorprendentemente, il cibo bruciato o carbonizzato può potenzialmente rallentare il tuo metabolismo e portare all’aumento di peso. Questo perché crea composti chiamati prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) che sono stati collegati all’infiammazione che può rallentare il metabolismo.

Cibi bruciati o carbonizzati possono rallentare il tuo metabolismo

Prima di entrare in questo sorprendente errore culinario, definiamo prima il metabolismo. “Il metabolismo si riferisce alla serie di processi chimici che avvengono nei nostri corpi per convertire il cibo e le bevande in energia“, spiega Clark. Riguarda “la scomposizione dei nutrienti, come carboidrati, proteine e grassi”, per alimentare e mantenere le funzioni corporee. Il metabolismo può essere influenzato da diversi fattori, tra cui età, sesso, genetica, massa muscolare, livello di attività fisica e determinate condizioni mediche“, aggiunge. Anche se non possiamo cambiare la nostra età o genetica, ci sono alcune strategie quotidiane che possiamo adottare per aiutare a stimolare il nostro metabolismo.

Clark sottolinea: “L’attività fisica regolare e l’allenamento di forza, insieme a una dieta ben bilanciata e un sonno adeguato, possono influire positivamente sul tasso metabolico“. E, quando si tratta di una dieta equilibrata, è importante evitare di bruciare o carbonizzare il cibo durante la cottura.

“Un errore culinario sorprendente che può potenzialmente rallentare il metabolismo è l’eccessiva carbonizzazione o bruciatura del cibo durante la cottura. Quando il cibo viene bruciato o carbonizzato, si creano composti chiamati prodotti finali della glicazione avanzata (AGE)“, afferma Clark. Gli AGE sono stati collegati all’infiammazione e allo stress ossidativo nel corpo, che possono entrambi danneggiare le funzioni metaboliche. Anche se il pollo carbonizzato viene spesso promosso come un’opzione più salutare rispetto al pollo fritto, se lo consumi tutti i giorni, può effettivamente portare a un metabolismo più lento.

“È stato dimostrato che gli AGE interferiscono con i normali processi metabolici e favoriscono la resistenza insulinica, che può portare all’aumento di peso e a una ridotta efficienza metabolica“, continua. “Inoltre, i composti dannosi formati dalla carbonizzazione possono aumentare la produzione di radicali liberi nel corpo, danneggiando potenzialmente le cellule e influenzando negativamente la salute metabolica complessiva“.

Quindi, è probabilmente meglio evitare di bruciare e carbonizzare il cibo. Invece, Clark afferma che è fondamentale adottare metodi di cottura sani. “Opta per tecniche di cottura come la cottura a vapore, bollitura, grigliatura o cottura al forno a temperature più basse per ridurre al minimo la formazione di AGE. Questi metodi aiutano a mantenere il valore nutrizionale del cibo preservando i sapori“, nota. Inoltre, Clark afferma che l’incorporazione di ingredienti nutrienti nelle tue ricette (come proteine magre, verdure e cereali integrali) può sostenere la salute metabolica.

Anche se potrebbe sembrare sorprendente, bruciare o carbonizzare i cibi può effettivamente rallentare il metabolismo. Questo perché la carbonizzazione crea composti chiamati prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) che possono rallentare il tuo tasso metabolico e portare all'aumento di peso. Invece, Clark consiglia di cuocere a vapore, bollire, grigliare o cuocere al forno a temperature più basse per ridurre al minimo la formazione di AGE. E se vuoi davvero stimolare il tuo metabolismo, ricorda di incorporare ingredienti come proteine magre, verdure e cereali integrali nelle tue ricette. Il tuo corpo te ne sarà grato!

