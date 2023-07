OnePlus presenta il nuovo smartphone OnePlus Nord 3 5G: prestazioni di fascia alta a un prezzo competitivo

OnePlus presenta il suo ultimo smartphone di fascia media, OnePlus Nord 3 5G, che offre caratteristiche di alto livello ad un prezzo competitivo. Il dispositivo è pensato per fornire agli utenti un’esperienza completa e sarà disponibile per il pre-ordine, con le vendite che inizieranno il 12 luglio a partire da €449.

Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, sottolinea l’obiettivo del marchio di combinare caratteristiche di punta con prezzi competitivi. OnePlus Nord 3 5G offre prestazioni veloci e fluide, un design elegante e avanzate tecnologie software.

Il telefono è caratterizzato da un design iconico e accattivante, con un display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120Hz. La risoluzione di 450 ppi e una luminosità fino a 1450 nits offrono un’immagine eccezionale. Gli schermi laterali hanno uno spessore di soli 1,46 mm, mentre nella parte inferiore è di 2,31 mm, creando un rapporto screen-to-body del 93,5% per un’esperienza visiva coinvolgente.

Il telefono presenta un design elegante e sottile, con lati che misurano appena 8,15 mm. È dotato dell‘iconico Alert Slider e di due altoparlanti stereo con Driver Dirac, certificazioni Hi-Res Audio e Dolby Atmos per un suono coinvolgente. La parte posteriore del dispositivo ospita una fotocamera di livello flagship e offre due varianti di colore: Misty Green, con una superficie liscia al tatto e una texture di vetro lucido, e Tempest Gray, con un aspetto opaco e testurizzato.

Per quanto riguarda l’hardware, OnePlus Nord 3 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 9000 octa-core a 4 nanometri, che garantisce prestazioni potenti e un’ottima durata della batteria. Il chipset offre un notevole miglioramento delle prestazioni della CPU e della GPU rispetto al suo predecessore. Il telefono è dotato di fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, consentendo di mantenere attive in background fino a 44 app contemporaneamente.

La batteria da 5000 mAh, dotata del sistema di ricarica SUPERVOOC da 80W, garantisce una lunga durata e una ricarica rapida. Il telefono è progettato per evitare il surriscaldamento grazie al sistema di raffreddamento innovativo che utilizza la tecnologia di grafite ad alte prestazioni e un’ampia camera di vapore.

Per quanto riguarda la fotografia, OnePlus Nord 3 5G utilizza il sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, garantendo immagini ad alta risoluzione e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Grazie ai suoi algoritmi fotografici proprietari, come TurboRAW Night, è possibile scattare fotografie mozzafiato anche in condizioni di scarsa luminosità. Il dispositivo supporta anche la registrazione video in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

OnePlus Nord 3 5G offre un’esperienza utente veloce e fluida grazie al sistema operativo OxygenOS 13.1, che riduce il consumo energetico delle applicazioni e offre un’installazione più rapida. Il telefono riceverà anche tre importanti aggiornamenti del software Android e quattro anni completi di aggiornamenti di sicurezza.

Il OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due varianti di memoria: 8+128GB al prezzo di €449 e 16+256GB a partire da €549. Inoltre, sarà possibile acquistare la versione da 16+256GB a €499 grazie all’offerta Early Bird disponibile esclusivamente su OnePlus.com nel mese di luglio, dal 5 al 31.