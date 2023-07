Threads è la nuova funzione di Instagram che rende il noto social network di Meta molto più simile a Twitter, gli utenti infatti possono inviare e condividere stati con immagini (e non solo), ampliando al massimo il pubblico di riferimento, e permettendo una maggiore visione sui social stessi. La nascita dello stesso cerca di rispondere anche all’esigenza degli utenti di traslocare da Twitter, dopo le innumerevoli polemiche con Musk (ricordate il limite ai tweet visibili gratuitamente?).

Per accedere alla nuova funzione, all’utente viene richiesto di transitare direttamente per il profilo Instagram, in altre parole vi si può entrare solamente dopo aver effettuato il login al suddetto, nonostante comunque le due piattaforme siano distinte l’una dall’altra. Un passaggio che a molti potrebbe apparire innocuo, ma che in realtà nasconde un’insidia in particolare.

Threads, ecco l’insidia di cui parlavamo

Essendo i due profili sostanzialmente collegati l’uno con l’altro, sono anche inscindibili, in altre parole, quando l’utente vorrà cancellarsi da Threads, sarà indirettamente costretto a cancellare anche il profilo di Instagram. La scelta è chiara, l’azienda vuole che il profilo resti attivo su entrambe le piattaforme, dato che riteniamo poco probabile che l’utente medio sia disposto a rinunciare ad Instagram, dopo che tramite lo stesso è giunto su Threads.

Al momento non sappiamo se sia una scelta definitiva, o un aspetto tecnico da limare, essendo la funzione comunque molto recente. Solo il tempo potrà dare una risposta al nostro quesito, nella lontana ipotesi che tutto resti come ora, potrebbe essere una brutta gatta da pelare per il consumatore finale.