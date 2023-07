Scienza: trovato l’anello mancante tra malattie cardiache e problemi di sonno

Le malattie cardiache e i problemi di sonno sono due problemi di salute significativi che affliggono milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno suggerito una possibile correlazione tra queste due condizioni, ma gli scienziati hanno continuato a cercare l’anello mancante per comprendere appieno la natura del legame. Ora, recenti ricerche stanno suggerendo un collegamento più chiaro e significativo tra le malattie cardiache e i disturbi del sonno, aprendo la strada a nuove prospettive per la prevenzione e la gestione di entrambe le condizioni.

Le malattie cardiache possono far deragliare la produzione dell’ormone del sonno melatonina nel cervello a causa di un danno a un gruppo di nervi che innervano o si collegano a entrambi gli organi: il ganglio cervicale superiore. Questi nervi fanno parte del sistema nervoso autonomo, che regola i processi involontari nel corpo, come la respirazione e la frequenza cardiaca. Poiché i nervi originati dall’SCG si connettono sia al cuore che alla ghiandola pineale, i problemi con il cuore potrebbero spiegare perché il produttore di melatonina del corpo cade fuori strada.

Malattie cardiache, trovato collegamento con i problemi di sonno

Gli scienziati hanno identificato alcuni meccanismi biologici che potrebbero collegare i disturbi del sonno alle malattie cardiache. Ad esempio, l’apnea ostruttiva del sonno può portare a brevi periodi di ipossia, cioè bassi livelli di ossigeno nel sangue, che mettono sotto stress il cuore e possono causare infiammazione cronica. Inoltre, il sonno disturbato può influenzare negativamente il sistema nervoso autonomo, che regola il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Gli ormoni coinvolti nel sonno, come il cortisolo e la melatonina, svolgono un ruolo essenziale nella regolazione del sistema cardiovascolare. L’alterazione dei livelli di questi ormoni durante i disturbi del sonno può avere effetti negativi sulla salute del cuore. Inoltre, il sonno disturbato è associato a un aumento dei livelli di infiammazione nel corpo, che è un fattore di rischio noto per le malattie cardiache.

Gli scienziati stanno anche studiando l’effetto del trattamento dei disturbi del sonno sulla salute cardiovascolare. Ricerche preliminari indicano che il trattamento dell’apnea del sonno, ad esempio, potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la funzione del cuore. Gli sforzi per promuovere la consapevolezza sui rischi dei disturbi del sonno possono portare a una diagnosi e un trattamento più tempestivi, riducendo così il rischio di sviluppare malattie cardiache. Inoltre, una gestione efficace dei disturbi del sonno potrebbe essere integrata nella prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari.

La scoperta di questo “anello mancante” apre nuove opportunità per la ricerca e la gestione congiunta di queste due importanti condizioni di salute. Sviluppare una migliore comprensione di questo legame potrebbe portare a interventi più mirati e personalizzati per la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiache e dei disturbi del sonno, migliorando la salute complessiva e la qualità della vita di milioni di persone.

Foto di Engin Akyurt da Pixabay